بالصور..خوفا من والديها.. تلميذة هربات من دارهم بالبيضاء..وخالتها اللي رباتها غادي تحماق ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، غادرت ليلة أمس الثلاثاء، منزل أسرتها المتواجد بحي الدومة بسيدي مومن بالبيضاء، واتجهت إلى وجهة غير معلومة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، غادرت ليلة أمس الثلاثاء، منزل أسرتها المتواجد بحي الدومة بسيدي مومن بالبيضاء، واتجهت إلى وجهة غير معلومة.

وأوضح قريب المختفية ''أميمة'' لـ ''شوف تيفي'' أن الأخيرة، غادرت منزل أسرتها بسبب خلاف وقع بينها وبين والديها وأيضا نظرا لتأزم حالتها النفسية بسبب منعها من الخروج ولقاء صديقاتها، مشيرا إلى أن والدته هي من تكلفت بتربيتها وبعد عودة ''أميمة'' إلى منزل والديها لتعيش معهما لم تتأقلم، وتحولت حياتها إلى جحيم.

وعبر المتحدث عن أمله في ظهور ''أميمة'' التي تدرس بالجدع المشترك، متمنيا أن يتم العثور عليها لأنها ما تزال صغيرة السن ولا يمكن أن تظل خارج منزل الأسرة ليلة أخرى.

وشدد قريب المختفية أن والدته التي تكلفت بتربيتها، تذرف الدموع منذ أمس الثلاثاء، نظرا لخوفها الشديد من وقوع مكروه لـ ''أميمة''.