فيديو خطير ..تلميذة حاولت الانتحار وسط مدرسة بتطوان بعدما عرفات راسها سقطات ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 4 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه يوثق للحظة محاولة انتحار تلميذة من خلال إلقاء نفسها من الطابق الثاني للمؤسسة التعليمية التي

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 4 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه يوثق للحظة محاولة انتحار تلميذة من خلال إلقاء نفسها من الطابق الثاني للمؤسسة التعليمية التي تدرس بها، بعد مشاهدتها لإسمها ضمن لائحة الراسبين.

وحسب هذه الصفحات فإن الأمر يتعلق بتلميذة تدرس بالسنة الثالثة إعدادي بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة تطوان، دخلت في حالة هيسترية، وألقت بجسدها من الطابق الثاني مباشرة بعد مشاهدتها اسمها ضمن لائحة التلاميذ الراسبين.

ويظهر الفيديو المتداول، لحظة سقوط التلميذة أرضا وتجمع بعض التلاميذ عليها وبعض الأطر التربوية، حيث عبر الجميع عن صدمتهم ودهشتهم من هذا التصرف الخطير.