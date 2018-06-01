مدير أكبر مجموعة سياحية في العالم يقوم بزيارة للمغرب ﻿

قام فريدريش جوسن، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة TUI ، استجابة لدعوة قدمت له خلال لقائه مع لمياء بوطالب كاتبة الدولة في السياحة، على هامش معرض برلين الدول، بزيارة عمل إلى المغرب يومي 1 و2

"شوف تيفي"

قام فريدريش جوسن، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة TUI ، استجابة لدعوة قدمت له خلال لقائه مع لمياء بوطالب كاتبة الدولة في السياحة، على هامش معرض برلين الدول، بزيارة عمل إلى المغرب يومي 1 و2 يوليوز الجاري، بصحبة المدراء العامين للمجموعة ومدراء أسواق المجموعة على المستوىالعالمي.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن هذه الزيارة، تدخل في إطار تقوية الشراكات مع أهم منظمي الرحلات السياحية على المستوى الدولي، كما تهدف أيضا إلى ترسيخ وتطوير الشراكات القائمة في المغرب، وخاصة على مستوى وجهات مراكش وأكادير والتي تعمل فيها المجموعة مع عشرات المؤسسات، وأيضا استكشاف والتعرف على الفرص الجديدة لالستثمار السياحي في المملكة.

وأشار البيان أن البرنامج، شمل زيارة مدن الصويرة ومراكش وأكادير وثلاث محطات للمخطط الأزرق وهي: "تغازوت، موغادور، ووادي شبيكة"، مبرزا أن بوطالب وجوسن، واللذان ناقشا أيضا محطة السعيدية، استعرضا أفضل فرص الاستثمار الأكثر نفعا لكلا الطرفين، كما ناقشا المراحل المقبلة التي ينبغي اعتمادها في إطار شراكة متجددة ومبتكرة ومفيدة للطرفين، بالإضافة إلى الاتفاق على تعزيز الربط الجوي لزيادة حصة سوق المجموعة في المغرب، وتسريع تطور تدفقات السياح الأجانب المرسلة من قبل TUI إلى المملكة، وخاصة من ألمانيا والمملكة المتحدة والدول االسكندنافية.

وذكر البيان، أن مجموعة TUI هي شركة سفر وسياحة متعددة الجنسيات، مقرها في هانوفر بألمانيا، ومن خلال توفرها على ما يقرب من 3500 وكالة سفر، و285 فندق، وأكثر من 100 طائرة، و10 سفن سياحية و79 شركة رحلت في 31 دولة، فإنها تعتبر أكبر مجموعة سياحية في العالم.