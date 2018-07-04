بالوثيقة.. 40 شخصية مغربية معروفة تدعوا عموم المواطنين إلى تعليق مقاطعة حليب شركة ''سنطرال دانون'' ﻿

أصدرت زهاء 40 شخصية مغربية من حقوقيين ومثقفين وفاعلين مدنيين، اليوم الأربعاء، نداء إلى عموم المواطنين المغاربة، يطالبون من خلاله بتعليق مقاطعة حليب شركة ''سنطرال دانون'' لمدة 10 أسابيع.

شوف تيفي

أصدرت زهاء 40 شخصية مغربية من حقوقيين ومثقفين وفاعلين مدنيين، اليوم الأربعاء، نداء إلى عموم المواطنين المغاربة، يطالبون من خلاله بتعليق مقاطعة حليب شركة ''سنطرال دانون'' لمدة 10 أسابيع.

الموقعون على هذا النداء ، ومن بينهم الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي أكد في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أنه وإلى جانب رجل الاعمال كريم التازي، والكاتبة والناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني، و آخرون وقعوا على الوثيقة (انظر الوثيقة في آخر المقال)، قائلين ''تفاعلا مع المقترحات المعلنة من شركة الحليب المعنية، وحتى تبقى المقاطعة سلاحا وهاجاً قويا بيد المغاربة، يكون بإمكانهم أن يستعملوه في المستقبل من أجل مطالب مشابهة، فإنهم يوجهون دعوة للمغاربة من أجل تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018''.

وجاء في نص النداء ''يخوض المغاربة، منذ أزيد من عشرة أسابيع، شكلا احتجاجيا حضاريا غير مسبوق، بإقدامهم على مقاطعة ثلاثة منتجات استهلاكية لثلاث علامات تجارية، احتجاجا على غلاء الأسعار ومطالبة بتخفيضها بما يتناسب مع كلفتها ومع القدرة الشرائية للمواطنين، ومطالبة بمحاربة الاحتكار وبتفعيل مجلس المنافسة.

وأضاف النداء ''قد أبانت الطريقة الناجحة والذكية التي خاض بها المغاربة مقاطعتهم والأسلوب الحضاري الذي اتبعوه في سلوكهم الاستهلاكي اليومي لمدة شهرين ونصف عن تمكنهم من استخدام هذا السلاح بشكل عقلاني وذكي وناضج وفعال، لقد تابعنا مبادرة شركة الحليب المعنية بالمقاطعة، التي أعلن عنها رئيسها المدير العام خلال زيارته للمغرب، وتعهد فيها باسم الشركة بمراجعة ثمن الحليب المبستر واستعداد الشركة لبيعه بثمن تكلفته وبدون تحقيق أي ربح فيه، والالتزام بالشفافية المطلقة أمام المستهلكين في ما يتعلق بتركيبة أثمان منتجات الشركة وكذا في ما يتعلق بالجودة''.

وزاد ذات النداء ''لأن المقاطعة، كما شاركنا فيها، لم تكن يوما تهدف إلى تدمير أي مجهود استثماري، وإنما كان هدفها الدفع برؤوس الأموال إلى احترام القوانين واحترام المنافسة وعدم سرقة أرزاق الناس من خلال الاحتكار ورفع الأسعار والتحكم المسبق فيها ضدا على منطق السوق وضدا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين''.