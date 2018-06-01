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الإنتربول يدرب ضباطا مغاربة

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 22:31 الإنتربول يدرب ضباطا مغاربة | بوليتيك
الإنتربول يدرب ضباطا مغاربة
شارك ضباط مغاربة في دورة تدريبية متخصصة في مكافة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بتمويل من مؤسسة ''الإنتربول'' لعالم آمن، التابعة لاتحاد الشرطة الدولية، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها

"شوف تيفي"

شارك ضباط مغاربة في دورة تدريبية متخصصة في مكافة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بتمويل من مؤسسة "الإنتربول" لعالم آمن، التابعة لاتحاد الشرطة الدولية، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

وأوضحت اليومية أن الدورة التدريبية التي استمرت 5 أيام، تهدف إلى تعزيز القدرة على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وبناء مهارات متخصصة في التحقيق من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الجرائم.

وشارك المغاربة ضمن مجموعة تكونت من 25 ضابطا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتصف الخارجية الأمريكية المغرب كمصدر وجهة ونقطة عبور لجرائم الاتجار في البشر، وذلك حسب التقرير السنوي الذي تصدره الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سنوي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاتجار بالبشر الدورة التدريبية الانتربول ضباط مغاربة

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