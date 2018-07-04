 تأهب أمني كبير يرافق مهرجان تيميتار ''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..خوفا من والديها.. تلميذة هربات من دارهم بالبيضاء..وخالتها اللي رباتها غادي تحماق | مجتمع

بالصور..خوفا من والديها.. تلميذة هربات من دارهم بالبيضاء..وخالتها اللي رباتها غادي تحماق

فيديو خطير ..تلميذة حاولت الانتحار وسط مدرسة بتطوان بعدما عرفات راسها سقطات | حوادث و حقوق

فيديو خطير ..تلميذة حاولت الانتحار وسط مدرسة بتطوان بعدما عرفات راسها سقطات

مدير أكبر مجموعة سياحية في العالم يقوم بزيارة للمغرب | بوليتيك

مدير أكبر مجموعة سياحية في العالم يقوم بزيارة للمغرب

صــادم..مشعوذ مغربي مزور مارس الجنس على شابة 12 مرة داخل شقة بدعوى إبطال السحر+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

صــادم..مشعوذ مغربي مزور مارس الجنس على شابة 12 مرة داخل شقة بدعوى إبطال السحر+تفاصيل مثيرة

بالوثيقة.. 40 شخصية مغربية معروفة تدعوا عموم المواطنين إلى تعليق مقاطعة حليب شركة سنطرال دانون | بوليتيك

بالوثيقة.. 40 شخصية مغربية معروفة تدعوا عموم المواطنين إلى تعليق مقاطعة حليب شركة ''سنطرال دانون''

الإنتربول يدرب ضباطا مغاربة | بوليتيك

الإنتربول يدرب ضباطا مغاربة

تأهب أمني كبير يرافق مهرجان تيميتار صور | ثقافة و فنون

تأهب أمني كبير يرافق مهرجان تيميتار ''صور''

سار للراغبين في الهجرة..ألمانيا بحاجة إلى 50 ألف شخص من العاملين في هذا التخصص | مجتمع

سار للراغبين في الهجرة..ألمانيا بحاجة إلى 50 ألف شخص من العاملين في هذا التخصص

حصري..ممثل مغربي معروف يتعرض لإعتداء شنيع بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

حصري..ممثل مغربي معروف يتعرض لإعتداء شنيع بالسلاح الأبيض

المغرب الذي نريد...!

تأهب أمني كبير يرافق مهرجان تيميتار ''صور''

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 22:28 تأهب أمني كبير يرافق مهرجان تيميتار صور | ثقافة و فنون
تأهب أمني كبير يرافق مهرجان تيميتار ''صور''
تعرف مدينة أكادير استنفارا أمنيا كبيرا على جميع الأصعدة، وذلك لضمان إنجاح مهرجان ''تميتار'' في دورته الخامسة عشرة التي ستنطلق بعد قليل بساحة الأمل.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعرف مدينة أكادير استنفارا أمنيا كبيرا على جميع الأصعدة، وذلك لضمان إنجاح مهرجان ''تميتار'' في دورته الخامسة عشرة التي ستنطلق بعد قليل بساحة الأمل.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد أقدمت ولاية أمن أكادير على سن تدابير احترازية واستراتيجية محكمة، اعتمادا على إنزال أمني كثيف، إذ قامت بنشر حوالي 2000 عنصر من القوات العمومية بعدد من النقط الحساسة بالمدينة خاصة بموقع المهرجان، وكذا على مستوى الشريط الساحلي.

وفي هذا الصدد وزعت ولاية أمن أكادير فرق خاصة للتدخل السريع وفرق الحماية المقربة، وفرق معززة بالكلاب البوليسية وآليات جد متطورة، لكشف المتفجرات، إضافة إلى فرق متخصصة في أنظمة الاتصال، وجندت لهذه التظاهرة الفنية الضخمة وسائل لوجيستيكية منها كاميرات المراقبة المحمولة على السيارات، وكذا سيارات مجهزة بأنظمة التنقيط، فضلا عن آليات أخرى متطورة، وذلك بهدف إنجاح فعاليات هذا المهرجان الذي يستقطب أكثر من 200 ألف متفرج ومتفرجة سنويا.

وأضافت ذات المصادر، أن المهرجان عجل بوضع ترتيبات تحضيرية ومخططات مسبقة لتأمين المنصات الثلاث التي نصبت لاحتضان السهرات الفنية على مدى أربعة أيام متتالية، ولحماية ممتلكات الجمهور والزائرين من خلال الرفع من الدوريات الأمنية سواء الراجلة أو الدراجين، وأصحاب السيارات والدراجات ذات الدفع الرباعي، وفرق الأبحاث التابعة للشرطة القضائية.

جدير بالذكر، أن مهرجان تيميتار في دورته الخامسة عشر سينطلق يومه الأربعاء بمشاركة ألمع نجوم الموسيقى المغربية والشرقية والإفريقية والغربية، ومن بينهم الفنان الدوزي، وأيمن السرحاني، ودنيا باطمة، والشاب يونس، وأمينوكس، وزينة الداودية، وأدادن ومالك وفريد غنام وبابليون...وغيرهم من الفنانين، الذي التأموا بأكادير تحت شعار ''الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير استنفار أمني مهرجان تيميتار أعلى درجة ضمان نجاح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان | ثقافة و فنون

حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان

سكوب.. هكذا حاول لمجرد إنهاء قضيته مع لورا بريول | ثقافة و فنون

سكوب.. هكذا حاول لمجرد إنهاء قضيته مع لورا بريول

أصالة تخرج عن صمتها وترد عن عدم مشاركتها في موازين | ثقافة و فنون

أصالة تخرج عن صمتها وترد عن عدم مشاركتها في موازين

كواليس الإنتاج الفني بالمغرب أرباح خيالية.. منتوج فني ضعيف واحتكار غير مبرر | ثقافة و فنون

كواليس الإنتاج الفني بالمغرب أرباح خيالية.. منتوج فني ضعيف واحتكار غير مبرر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بوليس مزورين يبتزون زبناء شقق معدة للدعارة بالبيضاء | شوف الصحافة
منذ 34 دقيقة

بالفيديو..بوليس مزورين يبتزون زبناء شقق معدة للدعارة بالبيضاء

فيديو مؤلم.. حارس عمارة طاح به السانسور ومات فــكازا | بــووز

فيديو مؤلم.. حارس عمارة طاح به السانسور ومات فــكازا

من الرباط..الرابطة المحمدية للعلماء تناقش خطاب التطرف | بــووز

من الرباط..الرابطة المحمدية للعلماء تناقش خطاب التطرف

قــصة مؤثرة لسيرور تقلبات حياتو بعد وفاة الأب ديالو..الأب ديالي كان مقاوم و كنا لباس علينا و منين مات جراو عليا خوتي | حالة خاصة

قــصة مؤثرة لسيرور تقلبات حياتو بعد وفاة الأب ديالو..الأب ديالي كان مقاوم و كنا لباس علينا و منين مات جراو عليا خوتي

﻿

آخر المستجدات

بالصور..خوفا من والديها.. تلميذة هربات من دارهم بالبيضاء..وخالتها اللي رباتها غادي تحماق | مجتمع
منذ 25 دقيقة

بالصور..خوفا من والديها.. تلميذة هربات من دارهم بالبيضاء..وخالتها اللي رباتها غادي تحماق

فيديو خطير ..تلميذة حاولت الانتحار وسط مدرسة بتطوان بعدما عرفات راسها سقطات | حوادث و حقوق

فيديو خطير ..تلميذة حاولت الانتحار وسط مدرسة بتطوان بعدما عرفات راسها سقطات

مدير أكبر مجموعة سياحية في العالم يقوم بزيارة للمغرب | بوليتيك

مدير أكبر مجموعة سياحية في العالم يقوم بزيارة للمغرب

صــادم..مشعوذ مغربي مزور مارس الجنس على شابة 12 مرة داخل شقة بدعوى إبطال السحر+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

صــادم..مشعوذ مغربي مزور مارس الجنس على شابة 12 مرة داخل شقة بدعوى إبطال السحر+تفاصيل مثيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.