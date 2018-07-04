تأهب أمني كبير يرافق مهرجان تيميتار ''صور'' ﻿

تعرف مدينة أكادير استنفارا أمنيا كبيرا على جميع الأصعدة، وذلك لضمان إنجاح مهرجان ''تميتار'' في دورته الخامسة عشرة التي ستنطلق بعد قليل بساحة الأمل.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعرف مدينة أكادير استنفارا أمنيا كبيرا على جميع الأصعدة، وذلك لضمان إنجاح مهرجان ''تميتار'' في دورته الخامسة عشرة التي ستنطلق بعد قليل بساحة الأمل.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد أقدمت ولاية أمن أكادير على سن تدابير احترازية واستراتيجية محكمة، اعتمادا على إنزال أمني كثيف، إذ قامت بنشر حوالي 2000 عنصر من القوات العمومية بعدد من النقط الحساسة بالمدينة خاصة بموقع المهرجان، وكذا على مستوى الشريط الساحلي.

وفي هذا الصدد وزعت ولاية أمن أكادير فرق خاصة للتدخل السريع وفرق الحماية المقربة، وفرق معززة بالكلاب البوليسية وآليات جد متطورة، لكشف المتفجرات، إضافة إلى فرق متخصصة في أنظمة الاتصال، وجندت لهذه التظاهرة الفنية الضخمة وسائل لوجيستيكية منها كاميرات المراقبة المحمولة على السيارات، وكذا سيارات مجهزة بأنظمة التنقيط، فضلا عن آليات أخرى متطورة، وذلك بهدف إنجاح فعاليات هذا المهرجان الذي يستقطب أكثر من 200 ألف متفرج ومتفرجة سنويا.

وأضافت ذات المصادر، أن المهرجان عجل بوضع ترتيبات تحضيرية ومخططات مسبقة لتأمين المنصات الثلاث التي نصبت لاحتضان السهرات الفنية على مدى أربعة أيام متتالية، ولحماية ممتلكات الجمهور والزائرين من خلال الرفع من الدوريات الأمنية سواء الراجلة أو الدراجين، وأصحاب السيارات والدراجات ذات الدفع الرباعي، وفرق الأبحاث التابعة للشرطة القضائية.

جدير بالذكر، أن مهرجان تيميتار في دورته الخامسة عشر سينطلق يومه الأربعاء بمشاركة ألمع نجوم الموسيقى المغربية والشرقية والإفريقية والغربية، ومن بينهم الفنان الدوزي، وأيمن السرحاني، ودنيا باطمة، والشاب يونس، وأمينوكس، وزينة الداودية، وأدادن ومالك وفريد غنام وبابليون...وغيرهم من الفنانين، الذي التأموا بأكادير تحت شعار ''الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم''.