سار للراغبين في الهجرة..ألمانيا بحاجة إلى 50 ألف شخص من العاملين في هذا التخصص ﻿

يعاني قطاع الرعاية الصحية في ألمانيا من نقص كبير في العمالة حيث هناك حاجة إلى 50 ألف من العاملين في التمريض ورعاية المسنين، فيما يقدر عدد المناصب الشاغرة بأكثر من 35 ألف منصب.

"شوف تيفي"+"وم ع"

يعاني قطاع الرعاية الصحية في ألمانيا من نقص كبير في العمالة حيث هناك حاجة إلى 50 ألف من العاملين في التمريض ورعاية المسنين، فيما يقدر عدد المناصب الشاغرة بأكثر من 35 ألف منصب.

ولسد هذا النقص، تعتزم الحكومة إطلاق مشاورات واسعة النطاق مع الشركاء والجمعيات الاجتماعية. من شأنها أن تسفر في غضون عام واحد عن اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك الاستعانة بالعمالة الاجنبية.

وقال وزير الصحة الالماني ينس سبان الذي استعرض المبادرة مؤخرا، الى جانب وزير العمل هوبرتوس هيل ووزيرة الأسرة فرانسيسكا جيفي "علينا أيضا أن نبحث في الخارج، خاصة في كوسوفو و ألبانيا حيث يبحث العديد من الشباب عن العمل"، مضيفا "هناك تعليم التمريض في كثير من الأحيان أفضل مما نعتقد".

ومن المتوقع إيجاد العديد من السبل لجعل الوظيفة أكثر جاذبية من بينها إعادة تقييم الأجور.

ويعمل حوالي مليون موظف في هذا القطاع ، وغالبا ما يتم توظيفهم من قبل الجمعيات أو الكنائس. وبالتالي، فإن 80 في المائة منهم لا يستفيدون من اتفاقية جماعية.

ويعتزم وزير الصحة الزيادة في أجور الممرضات بحلول منتصف العام المقبل، مشيرا الى أن مهمته تتمثل في "أن نحصل الآن في غضون عام، على اتفاق مفاوضة جماعية في الرعاية".

من جانبها، قالت وزيرة الأسرة فرانسيسكا جيفي "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان وجود المزيد من الممرضات"، مؤكدة أنه يجب تحسين ظروف العمل في التمريض.

كما تسعى الحكومة الى تعزيز ظروف عمل أفضل في هذا القطاع الذي يشغل 80 في المائة من النساء، إذ قال وزير الصحة "نريد تغيير الأشياء بشكل ملموس في الحياة اليومية لموظفي الرعاية".