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حصري..ممثل مغربي معروف يتعرض لإعتداء شنيع بالسلاح الأبيض

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 22:04 حصري..ممثل مغربي معروف يتعرض لإعتداء شنيع بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق
حصري..ممثل مغربي معروف يتعرض لإعتداء شنيع بالسلاح الأبيض
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن تعرض الممثل المغربي الأمازيغي المعروف ''عبد اللطيف عطيف'' يومه الأربعاء لإعتداء شنيع من طرف أحد الجانحين الذي قام بمهاجمته وسرقة هاتفه الشخصي أمام منزله الكائن

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، عن تعرض الممثل المغربي الأمازيغي المعروف "عبد اللطيف عطيف" يومه الأربعاء لإعتداء شنيع من طرف أحد الجانحين الذي قام بمهاجمته وسرقة هاتفه الشخصي أمام منزله الكائن بمدينة إنزكان، ما أدى لإصابته بجروح متفاوتة الخطورة بأنحاء مختلفة من جسمه.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الفنان "عاطيف" كان أمام منزله، ليتفاجأ بمجرم خطير يقوم بدفعه بقوة من الخلف متسببا في إسقاطه على الأرض، وقام بسرقة هاتفه الشخصي، ولاذا بالفرار نحو وجهة غير معلومة.

وأضافت ذات المصادر،أن الحادث خلف إصابة الفنان بجروح على مستوى أحد أرجله ويديه وظهره نتيجة إسقاطه على الأرض من طرف المشتبه فيه، الذي كان يحمل معه سلاحا أبيضا، ولولا الألطاف الإلهية لعرض حياة الفنان للخطر بالسلاح .

هذا، وبعد وقوع الحادث قام الضحية بوضع شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية، بغية توقيف الفاعل وتقديمه للعدالة.

ومن جانبه استنكر "عبد اللطيف عاطيف" في تصريحه لقناة "شوف تيفي" الإعتداء الذي تعرض له وطلب من السلطات الأمنية تكثيف جهوذها لحماية أرواح المواطنين، وممتلكاتهم من بطش المجرمين، وللقضاء على كل أشكال الجريمة والسرقات التي استفحلت بشكل ملفث للنظر في الآونة الأخيرة، وأضحت تقلق راحة المواطنين بالمنطقة، وتقض مضجعهم، حيث أصبحت بعض الأماكن والأحياء مرتعا خصبا لأصحاب السوابق العدلية والجانحين الذين يهددون الإستقرار والأمن العام.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب انزكان ممثل مغربي معروف يتعرض اعتداء شنيع سرقة

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