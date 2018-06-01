 فرقة أمنية مزورة تُــداهم شققا للدعارة بالبيضاء لابتزاز الضحايا ﻿
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فرقة أمنية مزورة تُــداهم شققا للدعارة بالبيضاء لابتزاز الضحايا

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 20:45 فرقة أمنية مزورة تُــداهم شققا للدعارة بالبيضاء لابتزاز الضحايا | مجتمع
فرقة أمنية مزورة تُــداهم شققا للدعارة بالبيضاء لابتزاز الضحايا
أحــالت الفرقة الولائية الجنائية على الغرفة الجنحية التلبسية بالبيضاء متهمين بانتحال صفة أمنيين، كانوا يداهمون شققا للدعارة ويبتزون عددا من الضحايا بعد ترصدهم لمدة طويلة

شــــوف تيفي

أحــالت الفرقة الولائية الجنائية على الغرفة الجنحية التلبسية بالبيضاء متهمين بانتحال صفة أمنيين، كانوا يداهمون شققا للدعارة ويبتزون عددا من الضحايا بعد ترصدهم لمدة طويلة

واعترف المتهمين ، الذين كانوا ينتحلون صفة مسؤولين بالأمن ، أنهم كانوا يعمدون إلى السطو على مبالغ مالية قصد الإفراج عن المتهمين ، إضافة إلى أنهم كانوا يعرفون خارطة شقق الدعارة بالبيضاء ويترصدون الضحايا قصد مداهمتها دون أن يثيروا انتباه أحد، حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الخميس.

ونظــرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في ملف أفراد الشبكة الإجرامية التي وصفت بالخطيرة والمتورطة في ارتكاب جرائم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون.

وتم اعتقال المتهمين بعد تحريات عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي توصلت بشكايات جديدة حول تعرض مرتادي شقق مخصصة للدعارة ، لعمليات نصب ومطالبتهم بمبالغ مالية على سبيل الابتزاز.

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