 البراءة لصحافي بمدينة فاس من تهمة النصب والاحتيال ﻿
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البراءة لصحافي بمدينة فاس من تهمة النصب والاحتيال

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 20:08 البراءة لصحافي بمدينة فاس من تهمة النصب والاحتيال | بوليتيك
البراءة لصحافي بمدينة فاس من تهمة النصب والاحتيال
قضت ابتدائية مدينة فاس، يومه الأربعاء 4 يوليوز 2018، بتبرئة عمر المزين صحافي موقع ''كود'' من تهم ثقيلة، تمت متابعته بها، عقب تقدم شخص بشكاية ضده قبل مدة.

"شوف تيفي":

قضت ابتدائية مدينة فاس، يومه الأربعاء 4 يوليوز 2018، بتبرئة عمر المزين صحافي موقع "كود" من تهم ثقيلة، تمت متابعته بها، عقب تقدم شخص بشكاية ضده قبل مدة.

وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، تبرئة الصحفي المذكور من تهمة "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة"، بالإضافة إلى إرجاء الكفالة المالية الموضوعة بخزينة المحكمة المحددة في مبلغ 9 ملايين سنتيم، وإدانته في الوقت نفسه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل تهمة انتحال صفة صحفي.

وبخصوص تفاصيل القضية، فقد جاءت متابعة "المزين" بناءا على شكاية، تقدم بها شخص، ادعى خلالها أنه كان ضحية نصب من قبل الصحافي، بعدما سلمه مبالغ مالية متفاوتة، وذلك مقابل إنجاز موقع إلكتروني، وهي الاتهامات التي نفاها الصحافي طيلة مراحل الدعوى.

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