إلياس العماري يقدم استقالته من مجلس الجهة في الأيام القليلة المقبلة ﻿

بعدما كشف ''نبيل الشليح'' الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس فريقه بمجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، أن الحزب تنتظره تحديات حقيقية ومسؤوليات أكبر بالجهة على المستوى السياسي

شوف تيفي

بعدما كشف "نبيل الشليح" الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس فريقه بمجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، أن الحزب تنتظره تحديات حقيقية ومسؤوليات أكبر بالجهة على المستوى السياسي، بالنظر لكون "إلياس العماري من المنتظر أن يقدم استقالته من رئاسة مجلس الجهة ،أكد مصطفى المريزق ، عضو المكتب السياسي في حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي بـ"شوف تيفي" اليوم الأربعاء 4يوليوز، أنه " بالفعل هناك أخبار تروج حول تقديم إلياس العماري استقالته من رئاسة مجلس الجهة، مضيفا أنه سيتم الحسم في مجموعة من القضايا بعد تشكيل المكتب السياسي يوم 14 يوليوز الجاري"

وفي ذات السياق أكد الشليح الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، أن جميع المؤشرات تفيد بأن مجلس الجهة مقبل على هذا المتغير بالنظر للعديد من الإشارات الصادرة عن إلياس وعن أعضاء البام، وأضاف الكاتب الجهوي لحزب المصباح، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين لموقع "البيجيدي" على هامش ندوة الحوار الداخلي، أن العدالة والتنمية سيكون أمام مسؤوليات أكبر، وستفرض عليه هاته الاستقالة التعاطي مع رهان تشكيل مكتب مسير جديد للجهة، في إشارة إلى رغبة حزب المصباح في لعب دور أساسي في مرحلة ما بعد إلياس العماري

يذكر أن هذه أول مرة يتحدث فيها قيادي من حزب العدالة والتنمية، القوة السياسية الثانية بمجلس الجهة، عن استقالة مرتقبة لرئيس مجلس الجهة، وهو ما رأى فيه متتبعون أن حزب المصباح متأكد من مغادرة إلياس العماري، وأن هذا المعطى يشغل بال قيادة حزب العثماني، الذي سيسعى بكل الوسائل إلى إيجاد موطئ قدم داخل دفة التسيير، ولو تطلب الأمر نسج تحالفات قد تعصف بالخطوط .