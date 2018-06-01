تسجيل مخالفة مرور في حق مستشار ببلدية أزغنغان كان قانونيا + تفاصيل مثيرة ﻿

يعرف المجلس الجماعي لبلدية أزغنغان صراعا كبيرا بسبب ''أغنان'' أي خلاف بين بعض المستشارين المحسوبين على الأغلبية، والذين ناصروا زميلهم الذي حررت في حقه شرطة المرور محضر مخالفة مرورية، عندما كان

"شوف تيفي"

يعرف المجلس الجماعي لبلدية أزغنغان صراعا كبيرا بسبب "أغنان" أي خلاف بين بعض المستشارين المحسوبين على الأغلبية، والذين ناصروا زميلهم الذي حررت في حقه شرطة المرور محضر مخالفة مرورية، عندما كان يستخدم سيارة البلدية المقتناة من أموال الساكنة المحلية.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الغريب في هذه النازلة، أن أغلبية المجلس الجماعي لم تجد وسيلة للاحتجاج على تحرير محضر قانوني بسبب مخالفة مرورية سواء الإمعان في تعطيل مصالح المواطنين، في تحدي جديد لسلطة القانون، وذلك بعدما تم حشر السيارات الستة المملوكة للبلدية وتوقيفها بشكل استعراضي بالقرب من مقر للسلطة، وهو ما علّق عليه أحد المستشارين من الأحزاب المعارضة بقوله " محضر المخالفة راه قانوني، والشيء الوحيد لي غير قانوني هو استخدام سيارة البلدية بشكل معيب، وارتكاب مخالفة مرورية، وأكثر من ذلك الاحتجاج الجماعي على تطبيق القانون".

وأكد المصدر ذاته أن الجدال ببلدية "أزغنغان"، سيأخذ منحى جديد بسبب دخول أحزاب الأغلبية والمعارضة المكونة لهذا المجلس الصغير في صراع سياسي بخصوص الشأن الأمني، مشيرا إلى أن مستشارو الأغلبية يحاولون استغلال موضوع المخالفة المرورية وإدراجه ضمن مناقشات المجلس، بينما يرى مستشارو المعارضة بأن إدراج هذا الموضوع في جدول النقاش هو رد فعل انتقامي تحركه مصالح شخصية، تتمثل في ارتكاب مستشار جماعي لمخالفة مرورية وتم تطبيق القانون في حقه.

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر أمني أن شرطي المرور طبق القانون في حق السائق المخالف، بكل تجرد وحياد وبما يمليه عليه الواجب المهني، مستطردا بأن "الموضوع الأمني يجب أن يبقى بعيدا عن الحساسيات السياسية والحزبية، لأنه يتعلق بحق من الحقوق الأساسية للمواطن، وبمؤسسة عمومية في ملك الجميع ولا تخضع لأية إملاءات سوى إلى سلطة القانون".