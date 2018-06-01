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بتعليمات من الملك محمد السادس..المجلس العلمي الأعلى يجتمع بمراكش | بوليتيك

بتعليمات من الملك محمد السادس..المجلس العلمي الأعلى يجتمع بمراكش

المغرب الذي نريد...!

بتعليمات من الملك محمد السادس..المجلس العلمي الأعلى يجتمع بمراكش

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 19:10 بتعليمات من الملك محمد السادس..المجلس العلمي الأعلى يجتمع بمراكش | بوليتيك
بتعليمات من الملك محمد السادس..المجلس العلمي الأعلى يجتمع بمراكش
بتعليمات من الملك محمد السادس، يعقد رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومي 6 و 7 يوليوز الجاري بمراكش دورته العادية السادسة والعشرين.

شوف تيفي:

بتعليمات من الملك محمد السادس، يعقد رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومي 6 و 7 يوليوز الجاري بمراكش دورته العادية السادسة والعشرين.

وذكر بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن لجن المجلس ستعكف خلال هذه الدورة، التي تنعقد تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ثاني ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه، على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بحصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وتوصيات اللجن المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاتها.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد أيضا تطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه، دراسة التدابير العملية للارتقاء بعمل المرأة العالمة والمرشدة الدينية، وأمانات العلماء ووظيفتها في ترسيخ ثوابت الأمة وتحقيق الأمن الاجتماعي، والمؤسسة العلمية جسر لتوطيد العلاقات الدينية وتعزيز القيم الانسانية مغربيا وأفريقيا.

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