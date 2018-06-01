اعتقال شــاب كينصب فالفايسبــوك باسم مديرية الحموشي بالبيضاء ﻿

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 02 يوليوز الجاري، شخص من مواليد 1998، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال هوية واستعمالهما في النصب والاحتيال عبر مواقع

شـــوف تيفي:

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 02 يوليوز الجاري، شخص من مواليد 1998، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال هوية واستعمالهما في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما توصلت له "شوف تيفي" تشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بانتحال صفة وهوية مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل هذه الهوية والصفة، قبل أن يشرع في ربط الاتصال بعدد من الضحايا ومطالبتهم بخدمات شخصية وأخرى لفائدة شخص آخر من معارفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.