حجز كمية مهمة من أسماك تُقوي القدرة الجنسية بمطار البيضاء كانت في طريقها إلى دولة خليجية ﻿

تمكنت إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، في بداية الأسبوع الجاري بمطار الدار البيضاء الدولي محمد الخامس، من حجز 78 كيلوغراما من سمك ثعبان البحر، كانت مخبأة في حقائب ثلاثة مسافرين، أثناء مراقبة

''شوف تيفي''+''و م ع ''

تمكنت إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، في بداية الأسبوع الجاري بمطار الدار البيضاء الدولي محمد الخامس، من حجز 78 كيلوغراما من سمك ثعبان البحر، كانت مخبأة في حقائب ثلاثة مسافرين، أثناء مراقبة رحلة كانت متوجهة إلى الدوحة.

وأوضح المصدر نفسه، بأن هذه الثعابين البحرية، التي يرتبط صيدها وتصديرها بشكل صارم بضرورة الحصول على رخصة (سايتس) الخاصة بالمعاهدة الدولية لتنظيم تجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والتي تقوم بتسليمها مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، كانت معبأة في أكياس بلاستيكية ( 06 أكياس لكل حقيبة).

كما أشارت إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، إلى أن عملية الحجز هاته لا تعد الأولى من نوعها خلال السنة الجارية، مبرزة أن مصالح الجمارك تمكنت مؤخرا من إحباط محاولات غير قانونية أخرى لتصدير كائنات وأصناف محمية (سمك الثعبان، خيار البحر المجفف أو خيار البحر).

تجدر الإشارة إلى أن ثعبان البحر يعد منشطا جنسيا، وهو من أهم المأكولات البحرية التي تساعد على انتصاب أكبر لمدة أطول حيث يحتوي على الكثير من المواد المفيدة للانتصاب مثل الفيتنامينات والمعادن والدهون والكوليسترول كما يحتوي على نسبة من الزنك والفسفور.