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منتدى دافوس ''فاس مكناس'' الاقتصادي يستقطب 26 دولة أجنبية في نسخته الثانية

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 16:48 منتدى دافوس فاس مكناس الاقتصادي يستقطب 26 دولة أجنبية في نسخته الثانية | اقتصاد
منتدى دافوس ''فاس مكناس'' الاقتصادي يستقطب 26 دولة أجنبية في نسخته الثانية
بمناظرة ثلاثية الجنسيات حول النماذج الاقتصادية الجديدة، أسدل الستار نهاية الأسبوع الماضي، على فعاليات دافوس الاقتصادي المنظم من طرف المنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس في نسخته الثانية بقاعة

شــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

بمناظرة ثلاثية الجنسيات حول النماذج الاقتصادية الجديدة، أسدل الستار نهاية الأسبوع الماضي، على فعاليات دافوس الاقتصادي المنظم من طرف المنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس في نسخته الثانية بقاعة الاسماعيلية لهديم بمكناس، بعد زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية أكروبوليس بمكناس.

وقد عرف اللقاء حضور شخصيات سياسية واقتصادية وازنة يمثلون 26 دولة من مختلف القارات، من بينهم نائب رئيس الغابون، ووزير التجارة الأندونيسي، وسفيريهما المعتمدين بالمملكة المغربية، ورئيس عمدة جهة سوماترا الغربية.

وحول المنتدى، أكد رجل الأعمال بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس في تصريح خص به ''شوف تيفي''، أنه تم خلق هذا الفضاء لتبادل التجارب والخبرات، والتعرف على خصوصيات الجهة، من خلال هذا المنتدى المؤسساتي الذي أصبح نشاطا يفرض نفسه بنفسه وبإلحاح ضمن أجندة الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين الوطني والدولي.

واعتبر بدر الطاهري المنتدى فرصة يجب استغلالها من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة للمزيد من تشبيك العمل مع الدول الصديقة، بهدف التعاون في إيجاد وخلق فرص الشغل، لكافة الفئات الشابة، خصوصا حاملي شهادة البكالوريا والدبلومات التقنية والمهنية، مضيفا أن مجلس الغرفة بجهة فاس مكناس عرض نموذجا تنمويا اقتصاديا جديدا، يستجيب وتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المستنبطة إشاراتها من مضامين الخطب الملكية السامية، حول ضرورة ملاءمة المشاريع والنماذج الاقتصادية للتحولات التي يعرفها العالم، وهو الأمر الذي بات يستلزم تفكيرا جماعيا، بذكاء جماعي، لجعل المقاولة وهي كذلك في قلب هذا النموذج التنموي.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب مقاولة نموذج تنموي مكناس

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