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عبد النبوي : دفاع المهداوي محترم وقـادر على إيصال الحقيقة ومساعدة العدالة

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 16:21 عبد النبوي : دفاع المهداوي محترم وقـادر على إيصال الحقيقة ومساعدة العدالة | بوليتيك
عبد النبوي : دفاع المهداوي محترم وقـادر على إيصال الحقيقة ومساعدة العدالة
قــال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ''أتأسف إذا توبع صحافي، فبواسطة الصحافي نصل إلى المواطن ونحاور الرأي العام والصحافي سلطة رابعة وخامسة وضرورية لهذا

شوف تيفي

 

قــال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، "أتأسف إذا توبع صحافي، فبواسطة الصحافي نصل إلى المواطن ونحاور الرأي العام والصحافي سلطة رابعة وخامسة وضرورية لهذا الزمن لكي تظل السلطات حذرة وتقوم بعملها".

وأضاف عبد النبوي خلال استضافته في برنامج "ضيف الأولى" ، في الحلقة التي بثت على القناة الأولى مساء الثلاثاء ، قائلا :"المهدوي الله يفرج عليه توبع بتهمة عدم التبليغ عن جريمة، وهذه تهمة غير واردة في قانون الصحافة والمحكمة".

واسترسل عبد النبوي قائلا: "نطبق قانون الصحافة بالنسبة للجرائم المدرجة فيها ولا نطبق قانون آخر، وعندما تكون جريمة خارجة عن قانون الصحافة نطبق القانون الجنائي"، مبرزا أن المهداوي صدر في حقه حكم ابتدائي وهو استأنف الحكم، وأن هذه المرحلة ستكون فرصة أخرى لإثبات هل هو بريء أم مدان.

ولم يفوت الفرصة عبد النبوي للإشارة إلى أن دفاع "حميد المهداوي" محترم وقادر على إيصال الحقيقة ومساعدة العدالة،في إشارة منه إلى كل من "حميد الهيني والحبيب حاجي والنقيب الجامعي و محمد حداش وحسن شرو و محمد المسعودي ...".

 

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