 حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان ﻿
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حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 15:33 حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان | ثقافة و فنون
حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان
قبل أيام من انطلاقه، أثار مهرجان مدينة إفران في دورته الثالثة، القيل والقال، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في ميزانية المهرجان، بعد إنهاء الشراكة بين جمعية فاس سايس ومنتدى إفران.


"شوف تيفي"

قبل أيام من انطلاقه، أثار مهرجان مدينة إفران في دورته الثالثة، القيل والقال، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في ميزانية المهرجان، بعد إنهاء الشراكة بين جمعية فاس سايس ومنتدى إفران.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المهرجان المذكور ترصد له أموال كبيرة تصرف في ثلاثة أو أربعة أيام، لكن لا ساكنة المدينة ولا اقتصادها يستفيدان من هذا الدعم المادي المهم، مشيرا إلى أن المهرجان يعرف كذلك العديد من المشاكل الخاصة بالتسيير والتدبير من الجمعية المكلفة بالتنظيم.

وأوضح المصدر ذاته أن الدورة الحالية لمهرجان إفران، تعرف حضور مجموعة من الفنانين المغاربة وأيضا العرب ومن بينهم الفنان اللبناني راغب علامة والذي سيحصل على مبلغ 80 مليون سنتيم مقابل إحياء حفلته بالمهرجان يوم الجمعة المقبل.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مهرجان إفران أموال الفنانين المغاربة العرب راغب علامة

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