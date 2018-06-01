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حصري..ملف خطير بالقضاء في الرباط والشكايات وصلو للنيابة العامة ووزارة العدل.. والقضية فيها التزوير والحبس

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 14:45 حصري..ملف خطير بالقضاء في الرباط والشكايات وصلو للنيابة العامة ووزارة العدل.. والقضية فيها التزوير والحبس | حوادث و حقوق
حصري..ملف خطير بالقضاء في الرباط والشكايات وصلو للنيابة العامة ووزارة العدل.. والقضية فيها التزوير والحبس
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 4 يونيو، بمجموعة من الشكايات المقدمة إلى رئاسة النياية العامة وإلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط وإلى وزير العدل والحريات والمفتش العام بوزارة العدل

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الأربعاء 4 يونيو، بمجموعة من الشكايات المقدمة إلى رئاسة النياية العامة وإلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط وإلى وزير العدل والحريات والمفتش العام بوزارة العدل وأيضا إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي حاول صاحبها التأكيد على أنه كان ضحية ثلاثة أشقاء، وطالب بإنصافه بعد اعتقاله وإطلاق سراح المعتدين عليه.

وأوضح "أحمد.ا" لـ "شوف تيفي" أنه كان ضحية ثلاثة إخوة بمدينة تمارة بسبب تصفية حسابات، أقدموا على الهجوم على منزل أسرته، وعمدوا إلى طعنه وطعن شقيقه ووالدته المسنة، لتقوم سيارة إسعاف بنقلهم جميعا في حالة جد خطيرة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، ليتقدموا بعد ذلك بشكاية إلى المصالح الأمنية التي قامت باعتقال المعتدين الثلاثة.

وأكد المتحدث أن ملف القضية وبعد 9 أشهر من اعتقال المعتدين، تم نقله من المحكمة الابتدائية بتمارة إلى محكمة الاستنئاف بمدينة الرباط، لكنه تفاجأ بقرار قاضي التحقيق إطلاق سراح المعتدين عليه، وإصدار قرار اعتقاله وشقيقه لمدة 25 يوما وفرض المراقبة القضائية عليه بعد إطلاق سراحه.

وأشار "أحمد" إلى أن المعتدين عليه، تقدموا بشواهد طبية "مزورة" ولهذا تم الإفراج عنهم، مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من الشكايات إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، وذلك حتى يتم فتح تحقيق حول "الشواهد الطبية" الصادرة عن المركز الاستشفائي ابن سينا التي شدد على أنها مزورة .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شواهد طبية المركز الاستشفائي ابن سينا

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