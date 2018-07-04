 بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور ﻿
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بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 13:47 بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور | مجتمع
بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور
بعد أكثر من سنتين من هدم ''خيرية عين الشق'' بالبيضاء والتي كانت تعتبر أقدم خيرية بالمغرب حيث تم تشييدها سنة 1937، طرحت ساكنة منطقة عين الشق والأحياء المجاورة لها، وبعض الحقوقيين، مجموعة من الأسئلة عن

''شوف تيفي'':

بعد أكثر من سنتين من هدم ''خيرية عين الشق'' بالبيضاء والتي كانت تعتبر أقدم خيرية بالمغرب حيث تم تشييدها سنة 1937، طرحت ساكنة منطقة عين الشق والأحياء المجاورة لها، وبعض الحقوقيين، مجموعة من الأسئلة عن مصير هذه البقعة التي تبلغ مساحتها حوالي 6 هكتارات.

ساكنة منطقة عين الشق، عبرت لـ ''شوف تيفي'' عن أملها في استغلال هذه المساحة في مشروع يعود بالنفع عليهم،أو من خلال جعلها مساحة خضراء تكون بمثابة متنفس لهم، بعدما تم إزالة حديقة '' حي الياقوت'' والتي تحولت إلى مركز للفحص التقني.

وعبرت هذه الساكنة كذلك عن تخوفها من سقوط هذه البقعة التي توجد في موقع استراتيجي في يد ''سماسرة'' بمنطقة عين الشق، والذين سيعمدون إلى تحويلها لمباني إسمنتية، تشوه صورة المنطقة التي تضم كذلك بعض المباني التاريخية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عين الشق البيضاء الحقوقيين الفحص التقني

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