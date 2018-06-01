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المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحسنا في الطلب العالمي الموجه للمغرب خلال الفصل الثالث من2018

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 13:44 المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحسنا في الطلب العالمي الموجه للمغرب خلال الفصل الثالث من2018 | اقتصاد
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحسنا في الطلب العالمي الموجه للمغرب خلال الفصل الثالث من2018
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن يواصل الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنه خلال الفصل الثالث من 2018،بارتفاع قدره 5.4 في المائة مستفيدا من انتعاش قطاع السيارات وصناعة الطيران والنسيج.

شوف تيفي:

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن يواصل الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنه خلال الفصل الثالث من 2018،بارتفاع قدره 5.4 في المائة مستفيدا من انتعاش قطاع السيارات وصناعة الطيران والنسيج.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الظرفية في شهر يوليوز 2018، أن الارتفاع المرتقب في أسعار النفط العالمية وصولا إلى 80 دولار للبرميل خلال الفصل الثالث، عوض 52 دولار/للبرميل سنة قبل ذلك، سيواصل في الضغط على الميزان التجاري وواردات المنتوجات الطاقية.

وتابعت المذكرة أن مناخ الأعمال في الاقتصادات المتقدمة سيبقى خاضعا، خلال الفصل الثالث، للتقلبات الاقتصادية والمالية التي تميز المناخ العالمي، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار البترول، وتطور الأسواق المالية والسياسات النقدية، وكذا بفعل التوترات حول عرض الإنتاج في بعض البلدان كألمانيا.

كما أبرزت المذكرة تواصل الطلب العالمي الموجه للمغرب، خلال الفصل الثاني من 2018، مشيرة إلى أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب حافظ على ارتفاع بـ 5 في المائة كتغيير سنوي، مدفوعا بزيادة واردات بلدان منطقة الأورو، وذلك على الرغم من تباطئ طفيف لتجارة المواد الاستهلاكية العالمية.

وتابع المصدر ذاته أنه في هذا السياق، ستواصل صادرات المواد الاستهلاكية ارتفاعا يقدر بـ 13.9 في المائة خلال الفصل الثاني، مستفيدة من الأداء الجيد لقطاع صناعة السيارات، لاسيما قطاع التجميع والأسلاك، مضيفا أن هذا القطاع ساهم بما قدره 5.4 نقطة في ارتفاع الإجمالي للصادرات، متبوعا بمبيعات قطاعات صناعة الطيران والفلاحة والنسيج.

كما يتوقع - حسب المذكرة- أن تشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض الانتعاش، بعد تقلصها في الفصل الأول، لتساهم بما يقرب 4.7 نقطة، مستفيدة من تحسن الطلب الخارجي وارتفاع الأسعار الدولية للفوسفاط ومشتقاته.

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شوف تيفي الفوسفاط الأسعار الدولية الانتعاش

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