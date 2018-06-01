 عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها ﻿
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عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 12:31 عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها | بوليتيك
عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها
قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، ''إن القضاة مظلومون، ومنهم من يتوفى ولا يجد بما يُدفن، وأغلبهم لا يجدون بما يعيشون وعندما يمرض بعضهم نجمع لهم مساعدات

شوف تيفي

 

قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، "إن القضاة مظلومون، ومنهم من يتوفى ولا يجد بما يُدفن، وأغلبهم لا يجدون بما يعيشون وعندما يمرض بعضهم نجمع لهم مساعدات مالية لمعالجتهم ".

وأضاف عبد النبوي خلال حضوره في برنامج "ضيف الأولى"، ، في الحلقة التي بثت على القناة الأولى مساء الثلاثاء 3 يوليوز الجاري، أن "قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه على القضاة منذ 1974، وذلك قبل أن يبدأ تطبيقه على أعضاء السلطات المنتخبة والسياسيين"وزاد أن "التصريح بالممتلكات بالنسبة للقضاة إلزامي، ومن لم يصرح يعاقب"، مشددا على أنه "من ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها وإن لم يبرر ذلك يحال على المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وأبرز عبد النبوي أن "السلطة القضائية تظلم مند البداية ويتم هدمها بما يشاع عنها من تهم غير صحيحة من قبيل نعتها بالغول، الكائن الخرافي".

 

 

 

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شوف تيفي عبد النبوي رئيس النيابة العامة المغرب الوكيل العام

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