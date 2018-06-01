توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة ﻿

قامت عناصر من الحرس المدني بمدينة سبتة المحتلة، صباح يوم أمس الثلاثاء، بمداهمة أماكن يتواجد فيها 20 مهاجرا مغربيا في المناطق المحيطة بميناء سبتة المحتلة، وكان من بين هؤلاء المهاجرون 16 قاصرا مغربيا.

شوف تيفي

قامت عناصر من الحرس المدني بمدينة سبتة المحتلة، صباح يوم أمس الثلاثاء، بمداهمة أماكن يتواجد فيها 20 مهاجرا مغربيا في المناطق المحيطة بميناء سبتة المحتلة، وكان من بين هؤلاء المهاجرون 16 قاصرا مغربيا.

وتبعاً لبيان صدر عن هيئة ''الحرس المدني بمدينة سبتة المحتلة''، حسب جريدة ''أوروبا برس''، ''فإن الغرض من تلك العمليات هو منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الميناء والاختباء في أي شاحنة متوجهة نحو إسبانيا''.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات، يضيف المصدر،تم تسليم جميع المهاجرين المغاربة إلى الشرطة الوطنية الإسبانية التي ستقوم بدورها بترحيل هؤلاء المهاجرين إلى المغرب عبر معبر طرخال الحدودي.