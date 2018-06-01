 توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لجنة استطلاعية برلمانية تستعد لزيارة سجني عكاشة ومول البركي | بوليتيك

لجنة استطلاعية برلمانية تستعد لزيارة سجني ''عكاشة'' و''مول البركي''

حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان | ثقافة و فنون

حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان

حصري..ملف خطير بالقضاء في الرباط والشكايات وصلو للنيابة العامة ووزارة العدل.. والقضية فيها التزوير والحبس | حوادث و حقوق

حصري..ملف خطير بالقضاء في الرباط والشكايات وصلو للنيابة العامة ووزارة العدل.. والقضية فيها التزوير

بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور | مجتمع

بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحسنا في الطلب العالمي الموجه للمغرب خلال الفصل الثالث من2018 | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحسنا في الطلب العالمي الموجه للمغرب خلال الفصل الثالث من2018

عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها | بوليتيك

عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها

توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة | مجتمع

توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة

فيسبوك يُحارب الأخبار الزائفة بملايير الدولارات | نت 2.0

فيسبوك يُحارب الأخبار الزائفة بملايير الدولارات

مشاريع البنيات التحتية الرياضية والشبابية تستجيب لانتظارات الرياضيين الهواة والنخبة بالحسيمة | بوليتيك

مشاريع البنيات التحتية الرياضية والشبابية تستجيب لانتظارات الرياضيين الهواة والنخبة بالحسيمة

المغرب الذي نريد...!

توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 12:35 توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة | مجتمع
توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة
قامت عناصر من الحرس المدني بمدينة سبتة المحتلة، صباح يوم أمس الثلاثاء، بمداهمة أماكن يتواجد فيها 20 مهاجرا مغربيا في المناطق المحيطة بميناء سبتة المحتلة، وكان من بين هؤلاء المهاجرون 16 قاصرا مغربيا.

شوف تيفي

قامت عناصر من الحرس المدني بمدينة سبتة المحتلة، صباح يوم أمس الثلاثاء، بمداهمة أماكن يتواجد فيها 20 مهاجرا مغربيا في المناطق المحيطة بميناء سبتة المحتلة، وكان من بين هؤلاء المهاجرون 16 قاصرا مغربيا.

وتبعاً لبيان صدر عن هيئة ''الحرس المدني بمدينة سبتة المحتلة''، حسب جريدة ''أوروبا برس''، ''فإن الغرض من تلك العمليات هو منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الميناء والاختباء في أي شاحنة متوجهة نحو إسبانيا''.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات، يضيف المصدر،تم تسليم جميع المهاجرين المغاربة إلى الشرطة الوطنية الإسبانية التي ستقوم بدورها بترحيل هؤلاء المهاجرين إلى المغرب عبر معبر طرخال الحدودي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوفي تيفي المغرب سبتة المحتلة القبض مهاجر قاصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور | مجتمع

بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور

طقس جد حار ودرجات الحرارة تصل ل45 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

طقس جد حار ودرجات الحرارة تصل ل45 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة | مجتمع

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء | مجتمع

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجي تبان..برنامج جديد لاكتشاف المواهب الصــاعدة | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

أجي تبان..برنامج جديد لاكتشاف المواهب الصــاعدة

الطالب أمين بولعدس..أحسن لقاء في حياتي منين تلاقيت بالملك‎ | خارج البلاطو

الطالب أمين بولعدس..أحسن لقاء في حياتي منين تلاقيت بالملك‎

التلميذة التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بـ19،30تطير لوكالة الفضــاء ناسا | خارج البلاطو

التلميذة التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بـ19،30تطير لوكالة الفضــاء ''ناسا''

خطــير و بالفيديو..بيدوفيل كتف شخص معاق ذهنيا بالحبل وعطاه المعجون و اغتصبو بطريقة وحشية بمكناس | خارج البلاطو

خطــير و بالفيديو..بيدوفيل كتف شخص معاق ذهنيا بالحبل وعطاه المعجون و اغتصبو بطريقة وحشية بمكناس

﻿

آخر المستجدات

لجنة استطلاعية برلمانية تستعد لزيارة سجني عكاشة ومول البركي | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

لجنة استطلاعية برلمانية تستعد لزيارة سجني ''عكاشة'' و''مول البركي''

حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان | ثقافة و فنون

حصري ..مهرجان إفران جايب راغب علامة بـ 80 مليون ومطالبات بفتح تحقيق حول ميزانية المهرجان

حصري..ملف خطير بالقضاء في الرباط والشكايات وصلو للنيابة العامة ووزارة العدل.. والقضية فيها التزوير والحبس | حوادث و حقوق

حصري..ملف خطير بالقضاء في الرباط والشكايات وصلو للنيابة العامة ووزارة العدل.. والقضية فيها التزوير

بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور | مجتمع

بعد سنتين من هدم أقدم خيرية بالبيضاء..مصير مجهول لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات بالبيضاء+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.