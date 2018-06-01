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هـــذا هو موقف رئيس النيابة العامة من الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 12:03 هـــذا هو موقف رئيس النيابة العامة من الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف | بوليتيك
هـــذا هو موقف رئيس النيابة العامة من الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف
أكــد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي،أن القول بأن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف قاسية ''عبث'' .

شوف تيفي:

 

أكــد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي،أن القول بأن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف قاسية "عبث" .

وفي ذات الوقت قال عبد النبوي خلال مشاركته في برنامج "ضيف الأولى"، في الحلقة التي بثت على القناة الأولى مساء الثلاثاء 3 يوليوز الجاري، "إذا كانت عقوبة التهمة التي أدين بها الشخص هي الإعدام وأدين بعشرين سنة ونقول بأنه حكم قاس فهذا عبث، لأنه لم يعد للقاضي مجال أكثر لتطبيق ظروف التخفيف".

وأضــــاف عبد النبوي قائلا : " هؤلاء المعتقلون،كانت عقوبة بعض التهم المنسوبة لهم تصل حتى الإعدام، وأخرى تصل حتى 30 سنة، وأغلبية الأحكام التي صدرت في حقهم طبقت فيها المحكمة أكثر من الحد الأدنى من ظروف التخفيف”، مردفا “لأن القانون يقول: إذا كانت العقوبة هي الإعدام والقاضي أراد تطبيق شروط التخفيف فإما ينزل للمؤبد أو المحدد من 30 إلى 20 سنة".

واسترسل ذات المتحدث أن "الناس أحرار في التعليق على هذه الأحكام...لكن هل الجهات التي تعلق تؤمن باستقلال القضاء؟ وإذا كانت كذلك يجب أن تدرس الحكم وتعليله قبل التعليق، ومراعاة معايير ومقاييس التعليق وآلياته، وعندما نقول حكم مخفف أو قاس، يجب النظر إلى الأفعال المرتكبة، وهل هي ثابتة أم لا، وفقا لما قدم من وسائل إثبات ونوقشت علنيا وحضوريا أمام المحكمة، وبعد ذلك ننظر إلى العقوبة والتي يحدد فيها القانون حد أدنى وحد أقسى".

 

‫شوف تيفي

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