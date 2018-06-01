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سكوب.. هكذا حاول لمجرد إنهاء قضيته مع لورا بريول

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 12:02 سكوب.. هكذا حاول لمجرد إنهاء قضيته مع لورا بريول | ثقافة و فنون
سكوب.. هكذا حاول لمجرد إنهاء قضيته مع لورا بريول
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، قام مؤخرا بمحاولات عديدة مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' للوصول إلى حل ينهي القضية التي يتابع من أجلها بفرنسا بعد اتهامها له بتعنيفها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، قام مؤخرا بمحاولات عديدة مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول" للوصول إلى حل ينهي القضية التي يتابع من أجلها بفرنسا بعد اتهامها له بتعنيفها ومحاولة اغتصابها قبل سنتين بإحدى الفنادق المعروفة بالعاصمة باريس.

وأوضح المصدر ذاته أن الفتاة الفرنسية، رفضت جميع العروض المقدمة لها من طرف سعد لمجرد لإنهاء القضية، وتشبثت بمتابعته، مشيرا إلى أن الأشهر المقبلة ستعرف العديد من التطورات في هذه القضية المثيرة.

وأبرز ذات المصدر أن الفتاة الفرنسية "لورا بريول"، قررت عدم التنازل ومواصلة متابعة لمجرد قضائيا، نظرا لوجود معطى مهم طالب هذا المصدر بعدم الكشف عنه، يدين الفنان المغربي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب العاصمة باريس مؤخرا القضية

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