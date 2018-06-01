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عبد النبوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي أصبح يسير القضاة بعيدا عن السياسة و السياسيين

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 11:04 عبد النبوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي أصبح يسير القضاة بعيدا عن السياسة و السياسيين | بوليتيك
عبد النبوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي أصبح يسير القضاة بعيدا عن السياسة و السياسيين
أكد محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، أن استقلالية هذه المؤسسة قد غير الكثير على مستوى الجهاز القضائي، مبرزا على أن النيابة العامة، وفقت منذ استقلاليتها في التواصل مع الرأي العام، و تسير في

شوف تيفي

 

أكد محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، أن استقلالية هذه المؤسسة قد غير الكثير على مستوى الجهاز القضائي، مبرزا على أن النيابة العامة، وفقت منذ استقلاليتها في التواصل مع الرأي العام، و تسير في الاتجاه الصحيح.

و أضـــاف عبد النبوي بصفته المسؤول الأول عن النيابة العامة، أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد ولد ولادة طبيعية، لكن مع الأسف أغلبية المغاربة يجهلون المجهودات الجبارة التي يقوم بها".

وزاد عبد النبوي خلال برنامج "ضيف الأولى" الذي يذاع على القناة الأولى، أن "استقلالية النيابة العامة منذ حوالي سنة، قد سحبت البساط من تحت أقدام وزراء العدل، الذين كانوا في الماضي يترأسون النيابة العامة، و كذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته نائبا للرئيس، ما يخول له العديد من الصلاحيات التي من بينها توقيف القضاة و احالتهم على المجلس الأعلى، و تعيين المقرر…، ما يتضارب و مبدأ استقلالية القضاء، الذي ينص على أن القضاء لا يجب أن يتلقى التعليمات من السلطة التنفيذية..."

ولم يفوت الفرصة للإشارة إلى ما كان يتداوله المغاربة حول الاختصاصات التي كان وزير العدل يتمتع بها، من قبيل "استغلال سلطته من أجل خدمة برامج حزبه أو الحكومة التي ينتمي لها، و هو ما قطع بشأنه الشك باليقين، بعدما أصبح القضاء مستقلا قولا و فعلا، و لم يعد لا للبرلمان و لا للحكومة أي دور في تسيير القضاة، حيث أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي أصبح يسير القضاة، بعيدا عن السياسة و السياسيين، حيث حسمت الاستقلالية في الجهات المخول لها تسيير القضاء الجالس و القضاء الواقف".

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