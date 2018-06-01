عبد النبوي يكشف حقيقة ''فيديو تعرية الزفزافي'' ..وهـذا مصير الصحفي الذي نشره ﻿

كـــشف الوكيل العــام لدى محكمة النقض،رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، عن مصير البحث الذي فتح في شريط تعرية ناصر الزفزافي، المتهم المعتقل على إثر أحداث الحسيمة، الذي تم تسريبه في وقت سابق.

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كـــشف الوكيل العــام لدى محكمة النقض،رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، عن مصير البحث الذي فتح في شريط تعرية ناصر الزفزافي، المتهم المعتقل على إثر أحداث الحسيمة، الذي تم تسريبه في وقت سابق.

وأكــــد عبد النبوي أثناء مشاركته في برنامج ''ضيف الأولى''، في الحلقة التي بثت على القناة الأولى مساء الثلاثاء 3 يوليوز الجاري، ''إن دفاع الزفزافي تقدم بشكاية مباشرة للمحكمة الابتدائية بالرباط، وربما لم يقدم وسائل الإثبات، والمحكمة رفضت شكايته''.

وأضـــــاف عبد النبوي، أن ''النيابة العامة لم تكن على علم بالشكاية التي قدمت وعندما اطلعت على الفيديو الذي تم تسريبه طلبنا من النيابة العامة بالدار البيضاء البحث في الموضوع، وتزامن ذلك مع نقل أرشيف مقر الفرقة الوطنية من مقرها القديم بالمعاريف، وتعذر معرفة من سرب الفيديو''.

وزاد عبد النبوي، أنه تم استدعاء الصحافي التابع للموقع الذي نشر الفيديو وتشبث بسرية مصدره، وتمت متابعته ولا زال ملفه رائجا في المحكمة وله جلسة يوم 13 يوليوز حول نفس الموضوع'' .