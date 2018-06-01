 عبد النبوي يكشف حقيقة ''فيديو تعرية الزفزافي'' ..وهـذا مصير الصحفي الذي نشره ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها | بوليتيك

عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها

توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة | مجتمع

توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة

فيسبوك يُحارب الأخبار الزائفة بملايير الدولارات | نت 2.0

فيسبوك يُحارب الأخبار الزائفة بملايير الدولارات

مشاريع البنيات التحتية الرياضية والشبابية تستجيب لانتظارات الرياضيين الهواة والنخبة بالحسيمة | بوليتيك

مشاريع البنيات التحتية الرياضية والشبابية تستجيب لانتظارات الرياضيين الهواة والنخبة بالحسيمة

هـــذا هو موقف رئيس النيابة العامة من الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف | بوليتيك

هـــذا هو موقف رئيس النيابة العامة من الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف

سكوب.. هكذا حاول لمجرد إنهاء قضيته مع لورا بريول | ثقافة و فنون

سكوب.. هكذا حاول لمجرد إنهاء قضيته مع لورا بريول

عبد النبوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي أصبح يسير القضاة بعيدا عن السياسة و السياسيين | بوليتيك

عبد النبوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي أصبح يسير القضاة بعيدا عن السياسة و السياسيين

عبد النبوي يكشف حقيقة فيديو تعرية الزفزافي ..وهـذا مصير الصحفي الذي نشره | بوليتيك

عبد النبوي يكشف حقيقة ''فيديو تعرية الزفزافي'' ..وهـذا مصير الصحفي الذي نشره

فيديو خطير.. شفار كايستهدف الأطفال بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. شفار كايستهدف الأطفال بمدينة طنجة

المغرب الذي نريد...!

عبد النبوي يكشف حقيقة ''فيديو تعرية الزفزافي'' ..وهـذا مصير الصحفي الذي نشره

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 10:19 عبد النبوي يكشف حقيقة فيديو تعرية الزفزافي ..وهـذا مصير الصحفي الذي نشره | بوليتيك
عبد النبوي يكشف حقيقة ''فيديو تعرية الزفزافي'' ..وهـذا مصير الصحفي الذي نشره
كـــشف الوكيل العــام لدى محكمة النقض،رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، عن مصير البحث الذي فتح في شريط تعرية ناصر الزفزافي، المتهم المعتقل على إثر أحداث الحسيمة، الذي تم تسريبه في وقت سابق.

شــوف تيفي:

 

كـــشف الوكيل العــام لدى محكمة النقض،رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، عن مصير البحث الذي فتح في شريط تعرية ناصر الزفزافي، المتهم المعتقل على إثر أحداث الحسيمة، الذي تم تسريبه في وقت سابق.

وأكــــد عبد النبوي أثناء مشاركته في برنامج ''ضيف الأولى''، في الحلقة التي بثت على القناة الأولى مساء الثلاثاء 3 يوليوز الجاري، ''إن دفاع الزفزافي تقدم بشكاية مباشرة للمحكمة الابتدائية بالرباط، وربما لم يقدم وسائل الإثبات، والمحكمة رفضت شكايته''.

وأضـــــاف عبد النبوي، أن ''النيابة العامة لم تكن على علم بالشكاية التي قدمت وعندما اطلعت على الفيديو الذي تم تسريبه طلبنا من النيابة العامة بالدار البيضاء البحث في الموضوع، وتزامن ذلك مع نقل أرشيف مقر الفرقة الوطنية من مقرها القديم بالمعاريف، وتعذر معرفة من سرب الفيديو''.

وزاد عبد النبوي، أنه تم استدعاء الصحافي التابع للموقع الذي نشر الفيديو وتشبث بسرية مصدره، وتمت متابعته ولا زال ملفه رائجا في المحكمة وله جلسة يوم 13 يوليوز حول نفس الموضوع'' .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عبد النبوي الوكيل العام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها | بوليتيك

عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها

مشاريع البنيات التحتية الرياضية والشبابية تستجيب لانتظارات الرياضيين الهواة والنخبة بالحسيمة | بوليتيك

مشاريع البنيات التحتية الرياضية والشبابية تستجيب لانتظارات الرياضيين الهواة والنخبة بالحسيمة

هـــذا هو موقف رئيس النيابة العامة من الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف | بوليتيك

هـــذا هو موقف رئيس النيابة العامة من الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف

عبد النبوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي أصبح يسير القضاة بعيدا عن السياسة و السياسيين | بوليتيك

عبد النبوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي أصبح يسير القضاة بعيدا عن السياسة و السياسيين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزارة الشباب تعطي انطلاقة البرنامج الوطني للتخييم بمكناس | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

وزارة الشباب تعطي انطلاقة البرنامج الوطني للتخييم بمكناس

من كواليس تصوير مسلسل ديسك حياتي..كريمة غيت تفاجئ جمهورها بديو مع فنان مغربي | خارج البلاطو

من كواليس تصوير مسلسل ''ديسك حياتي''..كريمة غيت تفاجئ جمهورها بديو مع فنان مغربي

صــادم من قلب مدينة قلعة سراغنة..فيروس خطير يضرب فاكــهة الصبار و الساكنة تطالب بالتدخل العاجل للمسؤولين | خارج البلاطو

صــادم من قلب مدينة قلعة سراغنة..فيروس خطير يضرب فاكــهة ''الصبار'' و الساكنة تطالب بالتدخل العاجل للمسؤولين

بالفيديو..هكذا احتفلت جهة بني ملال-خنيفرة بتلاميذتها المُتفوقين بالباكالوريا | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا احتفلت جهة بني ملال-خنيفرة بتلاميذتها المُتفوقين بالباكالوريا

﻿

آخر المستجدات

عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

عبد النبوي : قانون من أين لك هذا بدأ تطبيقه.. ومن ظهرت عليه آثار الثروة يستدعى ويسأل عن مصدرها

توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة | مجتمع

توقيف 16 قاصرا مغربيا في ميناء سبتة المحتلة

فيسبوك يُحارب الأخبار الزائفة بملايير الدولارات | نت 2.0

فيسبوك يُحارب الأخبار الزائفة بملايير الدولارات

مشاريع البنيات التحتية الرياضية والشبابية تستجيب لانتظارات الرياضيين الهواة والنخبة بالحسيمة | بوليتيك

مشاريع البنيات التحتية الرياضية والشبابية تستجيب لانتظارات الرياضيين الهواة والنخبة بالحسيمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.