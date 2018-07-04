أصالة تخرج عن صمتها وترد عن عدم مشاركتها في موازين ﻿

بعدما تساءل عشاق الفنانة السورية أصالة عن سبب غيابها عن مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته السابعة عشر، ومباشرة بعدما كشف زوج المطربة، طارق العريان، أسرار مثيرة عن عدم مشاركة زوجته بالمهرجان،

شوف تيفي

بعدما تساءل عشاق الفنانة السورية أصالة عن سبب غيابها عن مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته السابعة عشر، ومباشرة بعدما كشف زوج المطربة، طارق العريان، أسرار مثيرة عن عدم مشاركة زوجته بالمهرجان، خرجت الأخيرة بتصريح مثير عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام تكشف من خلاله حقيقة الأمر.

وقالت أصالة في تعليقها « في بداياتي وكنت بأمسّ الحاجه لأُعرّف نفسي في البلاد العربيّه، وقدّ كان حينها عرف سرّي يُدفع من الفنّان لبعض مدراء والمسؤولين عن المهرجانات الكبيره، لم أرضى أن أغنّي بهذه الطريقه، لأنّني وبفضل دعمكم ومحبّتكم وثقتكم الكبيره بي وبشخصي ، ومن بعد فضل الله عليّ وأنتم من بعد، لم أرضى لعزّتي وكرامة موهبتي واحترامي للأمانة ، أن أرّشي كي أصل لكم، إن كان هناك شخص لم يلتزم بأخلاقيّات المهنه، في الحبيبة الغاليه المغرب، فمثله عشرات ومئات وآلاف في كلّ مكان على وجه الأرض ، أنا دائماً أشتاق لأنّ ألتقيكم ، وأحبّ أنّ أغنّي لكم ، مكانكم ياأهل المغرب الحبيب الأقرب لقلبي في أعمق الوجدان، ولاتكترثوا لشخص لايمثّل إِلَّا نفسه، وإنّ لمّ نلتقي اليوم فغداً قريب، وأنا لن يفعل البعد فيني إِلَّا شوق أكثر للقاء أجمل »

هذا وسبق لأصالة أن أحيت حفلا غنائيا في مهرجان موازين سنتي 2012 و2015 حيث حققا رقما قياسيا.