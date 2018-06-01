زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته بتيزنيت ويحاول الإنتحار...تفاصيل مثيرة ﻿

أقدم شخص بدوار ''أيت بها أوسين'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''أسيف أودرار'' إقليم تيزنيت بداية هذا الأسبوع على إرسال زوجته البالغة من العمر 39 سنة لمستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت في

شوف تيفي:تيزنيت

أقدم شخص بدوار ''أيت بها أوسين'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''أسيف أودرار'' إقليم تيزنيت بداية هذا الأسبوع على إرسال زوجته البالغة من العمر 39 سنة لمستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت في حالة جد حرجة، بعدما وجه لها عدة طعنات بمختلف أنحاء جسمها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث راجع إلى دخول الزوجين في خلاف حاد بينهما، استل معه الزوج سكينا كبيرا موجها به طعنات قاتلة لزوجته بدون رحمة ولا شفقة، حيث أخد في طعنها بمختلف أنحاء جسمها غير مكثرت لتوسلاتها واستغاثتها، قبل أن تنجح في الإفلات من قبضته، وتفر خارج المنزل متجهة نحو الجيران الذين تدخلوا لحمايتها من بطش زوجها.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الجيران قاموا بإخطار السلطات المحلية، والتي ربطت بدورها الإتصال بمصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، وتم نقل الضحية صوب مستعجلات تيزنيت في حالة جد حرجة بعد إصابتها بحوالي 7 طعنات بمختلف أنحاء جسمها خاصة على مستوى الصدر والبطن.

وأضافت ذات المصادر، أن الزوج بعدما نفذ فعلته قام بمحاولة الإنتحار، وذلك برمي نفسه داخل بئر قريب من منزله بالدوار السالف الذكر، ما تسبب له في كسور نقل على إثرها للمستشفى وتلقى العلاجات الضرورية، وغادر في شكل مثير أثار حفيظة أسرة الضحية، التي استغربت عدم اعتقاله من طرف مصالح الدرك الملكي بالرغم من حصول الضحية على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 21 يوما، وتطالب من السلطات القضائية انصافها مما لحقها من ضرر معنوي وجسدي، وذلك بتفعيل المقتضيات القانونية في حق المعتدي.