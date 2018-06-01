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راتب خيالي لمحمد صلاح مع ليفربول

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 09:18 راتب خيالي لمحمد صلاح مع ليفربول | سبور
راتب خيالي لمحمد صلاح مع ليفربول
ارتفع راتب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم، من 100 ألف جنيه استرليني إلى 200 في أسبوعين بعدما وقع عقودا جديدة مع ليفربول حتى صيف 2023.

'' شوف سبور''

ارتفع راتب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم، من 100 ألف جنيه استرليني إلى 200 في أسبوعين بعدما وقع عقودا جديدة مع ليفربول حتى صيف 2023.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أن عقد صلاح الجديد يخلو من أي شروط جزائية قبل فسخه، وعلى أي نادي يريد التعاقد معه التفاوض مباشرة مع ليفربول.

وكشف الفريق، عبر موقعه الرسمي، أن صلاح وقع عقدا ''طويل المدى''، بينما ذكرت تقارير محلية أنه ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وتابع بيان النادي الإنجليزي: ''يربط المهاجم المصري مستقبله مع (الريدز) بتوقيعه على العقد، بعد أقل من عام من وصوله إلى أنفيلد قادما من روما''.

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