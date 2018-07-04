عاجل وبالصور..قبل الفجر: مصرع شاب بطريقة بشعة بالبيضاء ﻿

اهتز حي رياض الألفة بمدينة الدار البيضاء فجر يومه الأربعاء، على وقع مصرع شاب في عقده الثالث سقط من الطابق الرابع للعمارة السكنية التي يقطن بها.

''شوف تيفي''

اهتز حي رياض الألفة بمدينة الدار البيضاء فجر يومه الأربعاء، على وقع مصرع شاب في عقده الثالث سقط من الطابق الرابع للعمارة السكنية التي يقطن بها.

وأكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثالث ينحدر من مدينة خنيفرة، ويعيش وحيدا بشقة بالعمارة ، سمع جيرانه صراخه قبل مصرعه وبالتالي فإن هناك احتمالا أن يكون للأمر علاقة بجريمة قتل.

وأكد المصدر ذاته أنه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي بينما تقوم عناصر الشرطة العلمية بجمع الأدلة للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.