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الناصيري.. لاعبو الوداد يتعرضون للسب والإهانة من أشخاص يحاربونني منذ أن توليت رئاسة النادي

بتاريــخ : 4 يوليوز 2018 / 00:12 الناصيري.. لاعبو الوداد يتعرضون للسب والإهانة من أشخاص يحاربونني منذ أن توليت رئاسة النادي | سبور
الناصيري.. لاعبو الوداد يتعرضون للسب والإهانة من أشخاص يحاربونني منذ أن توليت رئاسة النادي
كشف سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من اللاعبين قدموا الشيء الكثير وساهموا في التتويج بالألقاب بالوداد يتعرضون للسب والإهانة من أشخاص حرمتهم من

شوف سبور

كشف سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من اللاعبين قدموا الشيء الكثير وساهموا في التتويج بالألقاب بالوداد يتعرضون للسب والإهانة من أشخاص حرمتهم من الاسترزاق داخل القلعة الحمراء.

وأفاد الناصيري خلال حضوره في برنامج شوف سبور مع أسامة، أن هناك أشخاص معروفون في الشأن الرياضي يحاوبونه منذ أن تولى مسؤولية تسيير النادي ليكون النادي ضحية حسابات شخصية.

وعبر رئيس الوداد البيضاوي عن امتعاضه من الهجوم الذي يتعرض له الفريق بسبب أشخاص يحاربونه بعدما أبعدهم من محيط النادي وقطع عليهم الطريق للوصول إلى أهدافهم الشخصية والتي تتمثل في جلب لاعبين لا يتوفرون على المؤهلات الكافية للدفاع عن قميص وداد الأمة.

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شوف سبور المغرب سعيد الناصيري الوداد

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