الناصيري دخل طول و عرض فالجواهري : كازا ايفنت كتحرم الوداد من 40 في المئة من مداخيل المباريات ﻿

عبر سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن استيائه من القانون المنظم لمباريات البطولة الاحترافية تحت إشراف شركة ''كازا إفنت'' للتنشيط والتظاهرات، مؤكدا أنها تحرم النادي من نسبة مهمة من

شوف سبور

عبر سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن استيائه من القانون المنظم لمباريات البطولة الاحترافية تحت إشراف شركة "كازا إفنت" للتنشيط والتظاهرات، مؤكدا أنها تحرم النادي من نسبة مهمة من مداخيل منافسات البطولة.

وأوضح الناصيري خلال حلوله ضيفا على برنامج شوف سبور مع أسامة بشوف تيفي، أنه في كل مباراة تجرى بمركب محمد الخامس يحرم النادي من نسبة 40 في المئة من نسبة مداخيل المباريات الشيء الذي يؤثر سلبا على ميزانية القلعة الحمراء علما أنها مطالبة بصرف أموالا كبيرة ليكون النادي حاضرا في كل الواجهات الرياضية.



وتابع قائلا :" للأسف في كل مرة تتاح لنا الفرصة لمقاومة الشركة المكلفة بتنظيم المباريات يواجه الفريق بعراقيل قانونية تعطي إمتيازات مهمة لكازا ايفينت على حساب فرق مدينة الدار البيضاء".