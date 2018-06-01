هذا ما قاله الناصيري عن صفقة بنشرقي وحصة المغرب الفاسي ﻿

قال سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، أن قضية انتقال اللاعب أشرف بنشرقي إلى الدوري السعودي في طريقها للحل بالتراضي مع مكونات فريق المغرب الفاسي.

شوف سبور

قال سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، أن قضية انتقال اللاعب أشرف بنشرقي إلى الدوري السعودي في طريقها للحل بالتراضي مع مكونات فريق المغرب الفاسي.

واكتفى الناصيري خلال حلوله ضيفا على برنامج شوف سبور مع أسامة على قناة شوف تيفي، بالحديث عن مفاوضته مع مسؤولي المغرب الفاسي بعد تولي مروان بناني تسيير الفريق، مؤكدا أن قضية بنشرقي لن تتسبب يوما في إفساد العلاقة الطيبة التي تجمع الفريقين.

وتابع قائلا ردا على سؤال أحد المتتبعين للبرنامج : " يد الوداد دائما ممدودة للفريق الفاسي ونفس الشيء بالنسبة للقلعة الحمراء.. وهناك مفاوضات جدية لحل قضية أشرف بنشرقي".

ويذكر أن اللاعب بنشرقي قد انتقل إلى فريق الهلال السعودي بقيمة مالية تقدر ب ملايير سنتيم وسيكون الفريق الأحمر مجبرا على دفع 25 في المئة من القيمة المالية للعقد الذي وقعه اللاعب.