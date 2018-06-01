 رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة | حوادث و حقوق

رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة

عاجــــل: مصرع نجل أبو بكر البغدادي بسوريا | دولي

عاجــــل: مصرع نجل أبو بكر البغدادي بسوريا

ملخص مباراة كولومبيا و إنجلترا | بووز

ملخص مباراة كولومبيا و إنجلترا

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة | مجتمع

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة

اعتقال الخياطة اللي قْــتلات مُغتصبها بدم بارد بفاس | حوادث و حقوق

اعتقال الخياطة اللي قْــتلات مُغتصبها بدم بارد بفاس

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء | مجتمع

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط وانتقاما منه بعد اغتصابها خشات فيه جنوي فقلبو ! | حوادث و حقوق

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط

نيكول لغريسي: هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون | بوليتيك

نيكول لغريسي: هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون

برلمانيونا والريع المريح

رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 23:20 رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة | حوادث و حقوق
رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة
لقي شقيقان يبلغان من العمر 24 و28 سنة حتفهما يوم أمس وذلك بعدما فاجأتهما أمواج عاتية، حينما كانا في رحلة صيد بمنطقة ''شعبة النطفية'' التابعة لإقليم سيدي افني، وجرفتهما نحو العمق بعدما ارتطما بصخور


شوف تيفي:أحمد الهلالي


لقي شقيقان يبلغان من العمر 24 و28 سنة حتفهما يوم أمس وذلك بعدما فاجأتهما أمواج عاتية، حينما كانا في رحلة صيد بمنطقة "شعبة النطفية" التابعة لإقليم سيدي افني، وجرفتهما نحو العمق بعدما ارتطما بصخور شاطئية.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" بأن الشقيقين ينحدران من جماعة "صبويا" بسيدي إفني قصدا المنطقة السالفة الذكر للصيد باستخدام الصنارة ووقفا معا فوق تل صخري مطل على البحر وفي غفلة منهما فاجأتهما موجة عاتية وارتطمت بهما ليسقطا في عرض البحر ويختفيا عن الأنظار نظرا لقوة الإصطدام الذي جرى بينهما وبين الصخر الذي كانا يقفان عليه.

وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي لعين المكان وانخرط الجميع في رحلة البحث عن جثث الضحايا الذين تم انتشالهما، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سيدي إفني رحلة صيد شقيقين تنتهي بشكل مأساوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اعتقال الخياطة اللي قْــتلات مُغتصبها بدم بارد بفاس | حوادث و حقوق

اعتقال الخياطة اللي قْــتلات مُغتصبها بدم بارد بفاس

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط وانتقاما منه بعد اغتصابها خشات فيه جنوي فقلبو ! | حوادث و حقوق

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط وانتقاما منه بعد اغتصابها خشات فيه جنوي فقلبو !

فيديو يهز المغاربة..جريمة قتل بفاس بطعم الانتقام والمشتبه فيها تفجرها: غتاصبني وخشيت ليه جنوية فقلبو | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة..جريمة قتل بفاس بطعم الانتقام والمشتبه فيها تفجرها: '' غتاصبني وخشيت ليه جنوية فقلبو''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظات جد مؤثرة من جنازة والدة حمزة المسجون رفقة خاله مشتري بعد تورطهما في قتل البرلماني مرداس | خارج البلاطو
منذ 42 دقيقة

بالفيديو..لحظات جد مؤثرة من جنازة والدة حمزة المسجون رفقة خاله مشتري بعد تورطهما في قتل البرلماني مرداس

حقائق مثيرة و صـــادمة بعد جريمة الانتقام من قلب حي المصلى بفاس..الخياطة عرفات الشاب عندو العرس قتلاتو بعدما اتاهماتو باغتصابها +القصة الكاملة | خارج البلاطو

حقائق مثيرة و صـــادمة بعد جريمة الانتقام من قلب حي المصلى بفاس..الخياطة عرفات الشاب عندو العرس قتلاتو بعدما اتاهماتو باغتصابها +القصة الكاملة

أول تصريح صــادم للخياط اللي وقعات عندو جريمة الانتقام بفاس..جا عندي كياخد حوايجو غفلاتو وضرباتو بجنوي و هاشنو وقع | خارج البلاطو

أول تصريح صــادم للخياط اللي وقعات عندو جريمة الانتقام بفاس..جا عندي كياخد حوايجو غفلاتو وضرباتو بجنوي و هاشنو وقع

فيديو صــادم من أكادير..ماتت الأم و الأب كان كايغتاصب بنتو يوميا | خارج البلاطو

فيديو صــادم من أكادير..ماتت الأم و الأب كان كايغتاصب بنتو يوميا

﻿

آخر المستجدات

رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة | حوادث و حقوق
منذ 15 ثانية

رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة

عاجــــل: مصرع نجل أبو بكر البغدادي بسوريا | دولي

عاجــــل: مصرع نجل أبو بكر البغدادي بسوريا

ملخص مباراة كولومبيا و إنجلترا | بووز

ملخص مباراة كولومبيا و إنجلترا

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة | مجتمع

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.