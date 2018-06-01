رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة ﻿

لقي شقيقان يبلغان من العمر 24 و28 سنة حتفهما يوم أمس وذلك بعدما فاجأتهما أمواج عاتية، حينما كانا في رحلة صيد بمنطقة ''شعبة النطفية'' التابعة لإقليم سيدي افني، وجرفتهما نحو العمق بعدما ارتطما بصخور



شوف تيفي:أحمد الهلالي



لقي شقيقان يبلغان من العمر 24 و28 سنة حتفهما يوم أمس وذلك بعدما فاجأتهما أمواج عاتية، حينما كانا في رحلة صيد بمنطقة "شعبة النطفية" التابعة لإقليم سيدي افني، وجرفتهما نحو العمق بعدما ارتطما بصخور شاطئية.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" بأن الشقيقين ينحدران من جماعة "صبويا" بسيدي إفني قصدا المنطقة السالفة الذكر للصيد باستخدام الصنارة ووقفا معا فوق تل صخري مطل على البحر وفي غفلة منهما فاجأتهما موجة عاتية وارتطمت بهما ليسقطا في عرض البحر ويختفيا عن الأنظار نظرا لقوة الإصطدام الذي جرى بينهما وبين الصخر الذي كانا يقفان عليه.

وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي لعين المكان وانخرط الجميع في رحلة البحث عن جثث الضحايا الذين تم انتشالهما، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.