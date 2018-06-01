أزارو يرحل عن الأهلي المصري وينتقل إلى الدوري الصيني

أعلن فريق الأهلي المصري لكرة القدم قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الدولي المغربي وليد أزارو سيرحل عن النادي المصري خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وقال النادي المصري في بلاغ له، أن باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي وافق على انتقال المهاجم أزارو للنادي هيبي فورتشن الصيني.

وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة النادي المصري أرسلت خطابًا إلى النادي الصيني، تخطره فيه بأن الحصول على خدمات اللاعب، وليد أزارو، سيكون بمقابل مالي يقدر بـ 10 ملايين دولار.

جدير بالذكر، أن النادي الصيني كان قد تقدم بعرض مغري وصلت قيمته لـ9 ونصف مليون دولار بدلا من 7 مليون دولار من أجل الظفر بخدمات الدولي المغرب.