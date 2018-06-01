المنتخب الإنجليزي يُطيح نظيره الكولومبي ويتأهل إلى دور الربع في مباراة جنونية ﻿

تأهل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى دور ربع نهائي مونديال روسيا على حساب المنتخب الكولومبي بـ أربعة أهداف لثلاثة بعدما احتكم المنتخبين إلى ضربات الترجيح.

شوف سبور

تأهل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى دور ربع نهائي مونديال روسيا على حساب المنتخب الكولومبي بـ أربعة أهداف لثلاثة بعدما احتكم المنتخبين إلى ضربات الترجيح.

وتمكن الإنجليز من هز شباك المنتخب الكولومبي عن طريق ضربة جزاء ترجمها اللاعب هاري كين لهدف في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، ليعادل لاعب برشلونة الإسباني ياري مينا في الدقيقة 93 لفائدة كولومبيا.

اللقاء الحارق عرف إشعار حكم المباراة للعديد من البطائق الصفراء 6 منها للمنتخب الكولومبي و بطاقتين لإنجلترا.

وخلال ضربات الترجيح، استطاع المنتخب الإنجليزي تسجيل أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبهذه النتيجة، سيُلاقي المنتخب الإنجليزي نظيره السويدي يوم السبت المقبل برسم ربع نهائي كأس العالم بعدما تفوق الأخير على منتخب سويسرا اليوم الثلاثاء بهدف واحد لصفر.