 عاجـــــل: أزارو يرحل عن الأهلي المصري وينتقل إلى الدوري الصيني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة | حوادث و حقوق

رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة

عاجــــل: مصرع نجل أبو بكر البغدادي بسوريا | دولي

عاجــــل: مصرع نجل أبو بكر البغدادي بسوريا

ملخص مباراة كولومبيا و إنجلترا | بووز

ملخص مباراة كولومبيا و إنجلترا

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة | مجتمع

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة

اعتقال الخياطة اللي قْــتلات مُغتصبها بدم بارد بفاس | حوادث و حقوق

اعتقال الخياطة اللي قْــتلات مُغتصبها بدم بارد بفاس

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء | مجتمع

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط وانتقاما منه بعد اغتصابها خشات فيه جنوي فقلبو ! | حوادث و حقوق

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط

نيكول لغريسي: هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون | بوليتيك

نيكول لغريسي: هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون

برلمانيونا والريع المريح

عاجـــــل: أزارو يرحل عن الأهلي المصري وينتقل إلى الدوري الصيني

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 21:43 عاجـــــل: أزارو يرحل عن الأهلي المصري وينتقل إلى الدوري الصيني | سبور
عاجـــــل: أزارو يرحل عن الأهلي المصري وينتقل إلى الدوري الصيني
أعلن فريق الأهلي المصري لكرة القدم قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الدولي المغربي وليد أزارو سيرحل عن النادي المصري خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

شوف سبور

 

أعلن فريق الأهلي المصري لكرة القدم قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الدولي المغربي وليد أزارو سيرحل عن النادي المصري خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وقال النادي المصري في بلاغ له، أن باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي وافق على انتقال المهاجم أزارو للنادي هيبي فورتشن الصيني.

وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة النادي المصري أرسلت خطابًا إلى النادي الصيني، تخطره فيه بأن الحصول على خدمات اللاعب، وليد أزارو، سيكون بمقابل مالي يقدر بـ 10 ملايين دولار.

جدير بالذكر، أن النادي الصيني كان قد تقدم بعرض مغري وصلت قيمته لـ9 ونصف مليون دولار بدلا من 7 مليون دولار من أجل الظفر بخدمات الدولي المغرب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي أزارو الصين الاهلي المصري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حسرة وبكاء لاعبي كولومبيا بعد الخروج من كأس العالم | سبور

حسرة وبكاء لاعبي كولومبيا بعد الخروج من كأس العالم

أزارو يرحل عن الأهلي المصري وينتقل إلى الدوري الصيني | سبور

أزارو يرحل عن الأهلي المصري وينتقل إلى الدوري الصيني

المنتخب الإنجليزي يُطيح نظيره الكولومبي ويتأهل إلى دور الربع في مباراة جنونية | سبور

المنتخب الإنجليزي يُطيح نظيره الكولومبي ويتأهل إلى دور الربع في مباراة جنونية

مــدرب نادي شهير يتــورط في فضيحة جنسية | سبور

مــدرب نادي شهير يتــورط في فضيحة جنسية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظات جد مؤثرة من جنازة والدة حمزة المسجون رفقة خاله مشتري بعد تورطهما في قتل البرلماني مرداس | خارج البلاطو
منذ 45 دقيقة

بالفيديو..لحظات جد مؤثرة من جنازة والدة حمزة المسجون رفقة خاله مشتري بعد تورطهما في قتل البرلماني مرداس

حقائق مثيرة و صـــادمة بعد جريمة الانتقام من قلب حي المصلى بفاس..الخياطة عرفات الشاب عندو العرس قتلاتو بعدما اتاهماتو باغتصابها +القصة الكاملة | خارج البلاطو

حقائق مثيرة و صـــادمة بعد جريمة الانتقام من قلب حي المصلى بفاس..الخياطة عرفات الشاب عندو العرس قتلاتو بعدما اتاهماتو باغتصابها +القصة الكاملة

أول تصريح صــادم للخياط اللي وقعات عندو جريمة الانتقام بفاس..جا عندي كياخد حوايجو غفلاتو وضرباتو بجنوي و هاشنو وقع | خارج البلاطو

أول تصريح صــادم للخياط اللي وقعات عندو جريمة الانتقام بفاس..جا عندي كياخد حوايجو غفلاتو وضرباتو بجنوي و هاشنو وقع

فيديو صــادم من أكادير..ماتت الأم و الأب كان كايغتاصب بنتو يوميا | خارج البلاطو

فيديو صــادم من أكادير..ماتت الأم و الأب كان كايغتاصب بنتو يوميا

﻿

آخر المستجدات

رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

رحلة صيد لشقيقين على ضفاف البحر بسيدي إفني تنتهي بمأســاة

عاجــــل: مصرع نجل أبو بكر البغدادي بسوريا | دولي

عاجــــل: مصرع نجل أبو بكر البغدادي بسوريا

ملخص مباراة كولومبيا و إنجلترا | بووز

ملخص مباراة كولومبيا و إنجلترا

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة | مجتمع

سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.