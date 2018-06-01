سيدة حامل تفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بطانطان والغموض يلف الوفاة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن سيدة حامل في شهرها الثامن فارقت الحياة مساء أمس الإثنين داخل المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة طانطان، وذلك بعد إصابتها بأزمة حادة في التنفس نتيجة مضاعفات

شوف تيفي:طانطان

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن سيدة حامل في شهرها الثامن فارقت الحياة مساء أمس الإثنين داخل المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة طانطان، وذلك بعد إصابتها بأزمة حادة في التنفس نتيجة مضاعفات مرضية ناتجة عن إصابتها بمرض في القلب.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الهالكة أحست بأزمة في التنفس والقلب ما جعل أسرتها تنقلها على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنها ظلت هناك وتأزمت حالتها، وزادت مضاعفاتها المرضية سوءا لتفارق الحياة مخلفة حزنا وآسى كبير في صفوف عائلتها ومعارفها.

ومن جانب آخر، أوضحت مصادر أخرى أن هذه الوفاة مازال يلفها الكثير من الغموض عن أسبابها ودواعيها الحقيقية خاصة بعد شكوك عائلتها في وجود تقصير في إسعافها.

وسبق للهالكة أن أجرت عملية سابقة على مستوى القلب الشيء الذي جعلها تتعرض لإختناقات تنفسية بين الفينة والأخرى .