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إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 20:59 إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي إقليم اشتوكة أيت بها قد أوقفت اليوم الرئيس السابق للجماعة القروية ''تركا نتوشكا''، وذلك بعد إقدامه على إطلاق النار من بندقية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي إقليم اشتوكة أيت بها قد أوقفت اليوم الرئيس السابق للجماعة القروية ''تركا نتوشكا''، وذلك بعد إقدامه على إطلاق النار من بندقية صيد اتجاه مجموعة من الرعاة الرحل، الذين تسببوا في خسائر مادية جسيمة بعدد من الحقول الزراعية وخزانات للماء.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الموقوف اشتطط غضبا، بعدما عثر على عدد كبير من الرعاة الرحل رفقة مواشيهم اجتاحوا أملاك تابعة له، وأحدثوا خسائر بها خاصة خزان للماء تحت أرضي ''مطفية'' ما حذا به إلى الإمساك ببندقية صيد كانت بحوزته، ليصوب طلقات نارية تجاههم ولولا الألطاف الإلهية لأصابت أحدهم ليلذوا بالفرار.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد فتح بحث قضائي في الموضوع بأمر من النيابة العامة، جرى توقيف الرئيس السابق للجماعة السالفة الذكر والإحتفاظ به تحت تذابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث والتحقيق معه حول دواعي وحيثيات إطلاقه للأعيرة النارية، ومدى توفره على ترخيص قانوني يسمح له بحيازة سلاح ناري في إنتظار تقديمه أمام وكيل الملك.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها رئيس جماعة إطلاق النار بندقية الرعاة الرحل اعتقال

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