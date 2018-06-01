 أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء | مجتمع

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط وانتقاما منه بعد اغتصابها خشات فيه جنوي فقلبو ! | حوادث و حقوق

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط

نيكول لغريسي: هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون | بوليتيك

نيكول لغريسي: هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون

تنفيذا للتعليمات الملكية: وصول مساعدات غذائية للشعب الفلسطيني | بوليتيك

تنفيذا للتعليمات الملكية: وصول مساعدات غذائية للشعب الفلسطيني

كواليس الإنتاج الفني بالمغرب أرباح خيالية.. منتوج فني ضعيف واحتكار غير مبرر | ثقافة و فنون

كواليس الإنتاج الفني بالمغرب أرباح خيالية.. منتوج فني ضعيف واحتكار غير مبرر

رغم المقاطعة.. موازين يحقق أرقاما قياسية وعدد الجمهور وصــل لـ 2,5 مليون متفرج | ثقافة و فنون

رغم المقاطعة.. موازين يحقق أرقاما قياسية وعدد الجمهور وصــل لـ 2,5 مليون متفرج

المؤسسة البرلمانية في عهد ملكين: الثابت والمتحول | بوليتيك

المؤسسة البرلمانية في عهد ملكين: الثابت والمتحول

بعد كشف المغرب مخطط دعمه لميليشيات البوليساريو.. حزب الله يتورط في استهداف تجمعات المعارضة الإيرانية فوق الأراضي الفرنسية والبلجيكية بالقنابل والمتفجرات | بوليتيك

بعد كشف المغرب مخطط دعمه لميليشيات البوليساريو.. حزب الله يتورط في استهداف تجمعات المعارضة

برلمانيونا والريع المريح

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 20:25 أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء | مجتمع
أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء
تستعد مدينة أكادير لاحتضان فعاليات المعرض الدولي للضخ الشمسي في دورته الرابعة والمعرض الدولي للطاقة الخضراء في دورته الأولى في الفترة الممتدة بين 03 و06 من يوليوز الجاري.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 تستعد مدينة أكادير لاحتضان فعاليات المعرض الدولي للضخ الشمسي في دورته الرابعة والمعرض الدولي للطاقة الخضراء في دورته الأولى في الفترة الممتدة بين 03 و06 من يوليوز الجاري.

 وأكدت اللجنة المنظمة في بلاغ لها أن هذين المعرضين يأتيان تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة التربية الوطنية والنكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيعرف مشاركة عدد من العارضين الذين يمثلون مجموعة من الشركات المغربية والأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن الجامعات والمدارس العليا ومؤسسة مدنية وحكوميةتهتم بالمجال الطاقي والبيئي وبأنظمة الضخ الشمسي وآليات تطوره ومستجداته.

وأوضح ذات البلاغ، أن المعرض سيشهد إلى جانب ذلك أنشطة موازية عبارة عن ورشات علمية وتكوينية ومحاضرات أكاديمية في مجال الضخ الشمسي ومستجدات مجال الطاقات المتجددة ومدى فعاليتها في الميدان الإقتصادي والبيئي، وستختتم الورشات المنظمة في هذا المجال بإجراء زيارات ميدانية لمجموعة من الضيعات الفلاحية التي تعتمد على الطاقات المتجددة والضخ الشمسي لمواكبة تجاربها في هذا المجال ومدى نجاحها.

ويضطلع المنظمون لهذا المعرض إلى دعم الجهوذ المبدولة من طرف الدولة لتشجيع تبني الطاقات الخضراء واعتمادها في مجالات متعددة وتبادل التجارب والخبرات مع عدد من الشركات المغربية والأجنبية المشاركة ووضع المواطن العادي والزائر بصفة عامة في الصورة المحيطة بهذا الميدان وتقريبه من الوسائل المعتمدة والتي تحد من انبعاث الغازات السامة وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على البيئة باستعمال أنظمة الطاقات الخضراء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير معرض دولي الضخ الشمسي الطاقة الخضراء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اتهامات خطيرة من قلب مستشفى ضواحي ورززات بالقتل | مجتمع

اتهامات خطيرة من قلب مستشفى ضواحي ورززات بالقتل

بعد قانون منع الأكياس البلاستيكية.. تسجيل 3826 مخالفة خلال سنتين | مجتمع

بعد قانون منع الأكياس البلاستيكية.. تسجيل 3826 مخالفة خلال سنتين

فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلا حشمة بلا حيا.. راجل بعقلو كيمارس الجنس مع سيدة وسط الشارع فكازا | مجتمع

فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلا حشمة بلا حيا.. راجل بعقلو كيمارس الجنس مع سيدة وسط الشارع فكازا

اللي عندو تليفون سامسونغ يحضي راسو... صور ترسل بشكل عشوائي دون علم أصحابها ومستخدمو أجهزة سامسونغ في ورطة حقيقية | مجتمع

اللي عندو تليفون سامسونغ يحضي راسو... صور ترسل بشكل عشوائي دون علم أصحابها ومستخدمو أجهزة سامسونغ في ورطة حقيقية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح صــادم للخياط اللي وقعات عندو جريمة الانتقام بفاس..جا عندي كياخد حوايجو غفلاتو وضرباتو بجنوي و هاشنو وقع | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

أول تصريح صــادم للخياط اللي وقعات عندو جريمة الانتقام بفاس..جا عندي كياخد حوايجو غفلاتو وضرباتو بجنوي و هاشنو وقع

فيديو صــادم من أكادير..ماتت الأم و الأب كان كايغتاصب بنتو يوميا | خارج البلاطو

فيديو صــادم من أكادير..ماتت الأم و الأب كان كايغتاصب بنتو يوميا

رئيس الجهة الشرقية والخليع يوقعان اتفاقية شراكة حول إنجاز الخط السككي وجدة – الناظور عبر بركان | خارج البلاطو

رئيس الجهة الشرقية والخليع يوقعان اتفاقية شراكة حول إنجاز الخط السككي وجدة – الناظور عبر بركان

نداء مؤثر.. شاب خدام في ضيعة فلاحية يتعرض للطرد التعسفي يناشد المسؤولين | حالة خاصة

نداء مؤثر.. شاب خدام في ضيعة فلاحية يتعرض للطرد التعسفي يناشد المسؤولين

﻿

آخر المستجدات

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

إطلاق النار يتسبب في اعتقال رئيس جماعة باشتوكة أيت بها

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء | مجتمع

أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط وانتقاما منه بعد اغتصابها خشات فيه جنوي فقلبو ! | حوادث و حقوق

حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط

نيكول لغريسي: هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون | بوليتيك

نيكول لغريسي: هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.