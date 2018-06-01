أكادير تحتضن معرض دولي حول الضخ الشمسي والطاقة الخضراء ﻿

تستعد مدينة أكادير لاحتضان فعاليات المعرض الدولي للضخ الشمسي في دورته الرابعة والمعرض الدولي للطاقة الخضراء في دورته الأولى في الفترة الممتدة بين 03 و06 من يوليوز الجاري.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تستعد مدينة أكادير لاحتضان فعاليات المعرض الدولي للضخ الشمسي في دورته الرابعة والمعرض الدولي للطاقة الخضراء في دورته الأولى في الفترة الممتدة بين 03 و06 من يوليوز الجاري.

وأكدت اللجنة المنظمة في بلاغ لها أن هذين المعرضين يأتيان تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة التربية الوطنية والنكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيعرف مشاركة عدد من العارضين الذين يمثلون مجموعة من الشركات المغربية والأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن الجامعات والمدارس العليا ومؤسسة مدنية وحكوميةتهتم بالمجال الطاقي والبيئي وبأنظمة الضخ الشمسي وآليات تطوره ومستجداته.

وأوضح ذات البلاغ، أن المعرض سيشهد إلى جانب ذلك أنشطة موازية عبارة عن ورشات علمية وتكوينية ومحاضرات أكاديمية في مجال الضخ الشمسي ومستجدات مجال الطاقات المتجددة ومدى فعاليتها في الميدان الإقتصادي والبيئي، وستختتم الورشات المنظمة في هذا المجال بإجراء زيارات ميدانية لمجموعة من الضيعات الفلاحية التي تعتمد على الطاقات المتجددة والضخ الشمسي لمواكبة تجاربها في هذا المجال ومدى نجاحها.

ويضطلع المنظمون لهذا المعرض إلى دعم الجهوذ المبدولة من طرف الدولة لتشجيع تبني الطاقات الخضراء واعتمادها في مجالات متعددة وتبادل التجارب والخبرات مع عدد من الشركات المغربية والأجنبية المشاركة ووضع المواطن العادي والزائر بصفة عامة في الصورة المحيطة بهذا الميدان وتقريبه من الوسائل المعتمدة والتي تحد من انبعاث الغازات السامة وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على البيئة باستعمال أنظمة الطاقات الخضراء.