حقائق مثيرة وحصرية | هذا هو السبب الحقيقي.. الشاب اللي تقتل بفاس كان كايوجد لعرسو عند الخياط وانتقاما منه بعد اغتصابها خشات فيه جنوي فقلبو ! ﻿

في تطورات جديدة حول جريمة القتل التي هزت مدينة فاس يومه الثلاثاء،علمت ''شوف تيفي،أن السبب الذي دفع الفتاة إلى ارتكاب جريمة القتل يعود لانتقامها خصوصا بعد علمها أن الشاب الذي اغتصبها يستعد لحفل

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول جريمة القتل التي هزت مدينة فاس يومه الثلاثاء،علمت "شوف تيفي،أن السبب الذي دفع الفتاة إلى ارتكاب جريمة القتل يعود لانتقامها خصوصا بعد علمها أن الشاب الذي اغتصبها يستعد لحفل زفافه.

و قالت مصادرنا، إن الشابة التي ارتكبت الجريمة، علمت أن الشاب الذي اقتحم منزلها قبل سنة و اغتصبها و افتض بكارتها، يستعد لعقد قرانه يوم السبت، حيث باغتتها بعدما راقبته خلال تواجده عند الخياط الذي خاط بدلة زفافه .

واعترفت الفتاة بارتكابها جريمة قتل في حق شاب من خلال طعنه على مستوى القلب بواسطة سلاح أبيض وذلك انتقاما منه لأنه تورط كما تدعي في اغتصابها، قبل أن يظهر الفيديو الشاب الضحية ساقطا على الأرض غارقا في بحر من الدماء وهو يصارع الموت.