نيكول لغريسي: هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون ﻿

في ليلة من ليالي رمضان الذي ودعناه، وبداخل فيلا على شاطئ الهرهورة كانت سيدتان تقومون بفضح عصابة من النصابين، ادعى أحدهم أنه كولونيل وآخر أنه أمير من الشرفاء في القصر الملكي، والمساعد الثالث ادعى

هذه هي الحيلة التي أسقطت الأمير المزور بعدما نصب على ورثة بناني في 80 مليون

في ليلة من ليالي رمضان الذي ودعناه، وبداخل فيلا على شاطئ الهرهورة كانت سيدتان تقومون بفضح عصابة من النصابين، ادعى أحدهم أنه كولونيل وآخر أنه أمير من الشرفاء في القصر الملكي، والمساعد الثالث ادعى أنه قائد بدار المخزن، حيث تمكن هذا الثلاثي من سلب ورثة الملياردير الراحل بناني 80 مليون سنتيم و4 هواتف ذكية من نوع آيفون، وكانوا بصدد سلبهم 30 مليون أخرى..لكن شجاعة امرأة مغربية يهودية اسمها نيكول لغريسي مكنت من نصب كمين للعصابة وتصوير أحد أعضائها وهو يعترف بالنصب والاحتيال..

'' المشعل'' حاورت نيكول لغريسي التي شرحت بالتدقيق ما جرى ليلة كشف العصابة، كما أجرت حوارا قصيرا مع الفتاة التي ظهرت في الفيديو وهي تستجوب أحد أفراد العصابة واسمها إيمان عزمي والتي صرحت قائلة ''الكولونيل هو ''مبارك ب'' كان سفيرا كبيرا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وهو متقاعد.. أما الأمير المزور فمازال فارا لأن الشرطة تبحث عنه، وقد وجدت عددا من التبليغات عن هذا الشخص''..

تفاصيل ما وقع ليلة القبض على العصابة تجدونه في هذا الحوار..

''المشعل''/''شوف تيفي

حاورها: مصطفى لختاصير

< من تكون نيكول لغريسي؟

أنا مواطنة مغربية أدافع عن الوحدة المغربية بين جميع مكونات الشعب المغربي، لأنني كبرت في مغرب متنوع بثقافته ودياناته، وأحاول أن أفسر للشباب المغربي ما هو المغرب في أصله، وبأنه مجموعة من الأساليب التي اندمجت فيما بينها بما يشبه خليطا إثنيا رائعا..

< في أي مجال تكتبين؟

أصدرت كتابا مؤخرا عن المغرب أشرح فيه من هم المغاربة؟ وماذا يجب أن نفعل مستقبلا لتظل مدرسة الحب والاحترام والتعاون؟ وأجد أن المغرب فقد أدواته الأساسية وهم النخب التي هاجرت إلى الخارج، وهي المادة الرمادية لأي تنمية وتطور، وأي مهاجر من النخبة يريد أن يقدم الكثير لبلده لكن لم يجد المناخ المناسب.. وفي هذا الكتاب حاولت التفسير للعالم بأن المغربي الأصيل لم يدخل لا في الإرهاب ولا السلفية هذا أمر جديد على ثقافتنا، اليوم الشباب لا يعرفون كيف كان المغرب الأصيل، وهدفي هو أن يسود مغرب فيه الهناء والحب والسلام. وقد أصدرت 4 كتب تحدثت فيها عن المجتمع المغربي في مواضيع الزواج والمرأة المغربية والحماة والمشاكل الاجتماعية، وأروي فيها قصصا من الواقع المغربي.

< أنت من مواليد المغرب؟

ولدت في الدار البيضاء ولكن أصلي من واد لغريس في الريصاني، لكن أحد السلاطين العلويين استقطب عائلتي من الريصاني إلى الصويرة للمساهمة في التنمية، ولدينا في الصويرة شارع باسم العائلة وهو درب لغريسي، لأن جدي كان رئيسا للجماعة بالصويرة في سنة 1922، وأبي روبير لغريسي كان عضوا في الفريق الوطني لكرة القدم، ويعمل في مجال النقل في ''ستيام'' وحصل على الوسام العلوي يوم وفاته، وأنا أحب أبي جدا على أفكاره وثقافته وحبه للمغرب، وتبعته في رأيه ألا وهو أن أظل في بلدي وأعيش وسط المسلمين واليهود، ووسط أحبابي كي لا تنمحي جذورنا في المغرب.

درست في ليسي ليوطي وتابعت دراستي في فرنسا في التجارة والماركوتينغ، وأنا اليوم أقوم بالماركوتينغ لبلادي لوحدي، لأنني عرفت في مهنتي أن العديد من المسؤولين في الشركات المغربية ''ماكايديروش الماركوتينغ لبلادهم بحال ما خصهم يديروه'' لأن الميزانيات ''كيطيرو في جيوبة ديال الناس''، ومنذ 8 سنوات وأنا أناضل من أجل أن ترفع الدولة من ميزانية التعليم لبناء مدارس جديدة والرفع من أجور المعلمين ومن قيمتهم في المجتمع، فنضالي اليوم من أجل إصلاح منظومة التعليم الفاشلة ''لأن ولاد لمغاربة كيقراو في كتوبة خاويين'' فأنا أتصل بالشركات الكبيرة مثل شركة ''هيونداي'' ويؤدون أموالا مهمة لورشات تعليمية مهمة، ونقوم بجولات في شتى مناطق المغرب لتقديم دروس لا يتم التطرق إليها في المدارس مثل التربية على المواطنة واحترام قانون السير والعلوم وغيرها، وأنا كاتبة حلقات ''بغيت نعرف'' الذي عرض في دوزيم.

< قمت بنشر فيديوهات على صفحتك تفضحين من خلالها عملية نصب واحتيال، ما هي علاقتك بهذه القضية؟

صديقتي جاءت من فرنسا لمقابلتي، ووجدت والدها قد ترك لها إرثا لكنه مثقل بالمشاكل، وكان والدها بناني قد مرض بعد وفاة ابنته في حادثة سير قبل يومين من طلاقها، حيث كانت الصدمة قوية ليس على بناني فقط بل على العائلة بأسرها، ولم يتحملوا كيف اختطف الموت تلك الفتاة في زهرة شبابها، وكان لهذا الحادث أثرا نفسيا قويا على بناني أدى إلى مرضه نفسانيا فترك جميع مشاريعه وأهملها، ولم يعد يذهب إلى العمل ولم يخبر أبناءه الثلاثة المتواجدين في الخارج، إلى أن أعلن عن مرض والدهم الشديد وهو على فراش الموت، فجاءوا لوداعه، واكتشفوا بعد وفاته أن والدهم ترك لهم إرثا مليئا بالمشاكل.

< أين كان يعمل بناني قبل وفاته؟

في التجارة البحرية وله شخصية قوية، وربى أبناءه أحسن تربية على حب البلاد، وله معارف قوية مع شخصيات عسكرية في القوات البحرية الملكية، وكان لديه مصنع في عين السبع لصناعة البلاستيك، وعندما توفي بناني جاء أبناؤه فوجدوا 40 مساهما في هذا المصنع لا يعرفونهم، ووجدوا 15 مليون درهم كضرائب، بينما المصنع متوقف، ولم يكن بإمكانهم أداء هذا المبلغ..

< هنا سيقع أبناء بناني ضحية النصب؟

اتصل بهم شخص وقال لهم كنت صديق والدكم، وأريد أن أساعدكم، سأعرفكم بكولونيل يمكن أن يستخرج لكم وثيقة الإعفاء من الضرائب، حتى لا يذهب المصنع للحجز، وهنا عرفهم بالكولونيل المعتقل حاليا، والذي عرفهم على أمير مزور يدعي أنه من الشرفا بالقصر الملكي، وهو الذي نشرت البادج الخاص به على صفحتي، وقال لهم ''سيدنا أمرنا باش نعاونو الشعب لأنه ميقدرش يدير كلشي، وحنا كنعاونوه، وأنا غادي نجيب ليكم الإعفاء حينت تظلمتو''..

وفي إحدى الأيام جاء ومعه ورقة الإعفاء وقال لهم إنه وضعها لدى إدارة الضرائب، وكما ساعدكم سيدنا، عليكم أن تساعدوا الجمعيات الخيرية التي يرعاها، وطلب منهم 80 مليون سنتيم، فاقترضوا في البداية 40 مليون سنتيم ولديهم الدليل على أنهم اقترضوها، وسلموها إلى ''الأمير'' المزور رفقة الشخص الأسمر البشرة الذي يظهر في الفيديو، وبعد مدة اتصلوا مجددا وقالوا لهم نريد 4 هواتف ذكية من نوع ''آيفون'' لأشخاص مقربين، وبالفعل اقتنوا 4 هواتف وسلموها لهم، ثم بعد مدة قالوا لهم يجب المساهمة في جمعية لإطعام الفئات المعوزة، وقالوا لهم هل هذا عفو أم عقوبة، وهددهم إذا لم يسلموا 40 مليون أخرى فسيلغي أمر الإعفاء الضريبي، فقاموا باقتراض 40 مليون أخرى..

< ألم تكن تلك الأموال دليلا على أن هنالك شكوكا بشأن النصب والاحتيال؟

سلموهم 40 مليون الثانية، لكن عندما اقترب رمضان في هذه السنة اتصلوا مجددا وطلبوا 30 مليون سنتيم أخرى.. وعندما أخبرتني صديقتي بنت بناني بما حصل معها، وأنها تحتاج إلى 30 مليون أخرى لتسليمها للأمير المزور، وأنها سألت في دار الضريبة ولم تجد أي أمر، طلبت منها فورا التريث..

< ما الذي قمت به بعد ذلك؟

في إحدى الأيام كنت رفقة صديقة حميمة، اعتبرها مثل بنتي، ولها غيرة قوية على بلدها (في إشارة إلى الفتاة التي ظهرت في فيديو الاعتقال وهي تستجوب أحد أفراد العصابة)، وعندما أخبرتها بما وقع لصديقتي ابنة بناني، أصرت على تقديم المساعدة، وطلبت أرقام هواتف الكولونيل والشخصية العسكرية والمساعد المدعو المنصور والأمير المزور، وبالفعل قمنا بالاتصال بهم، وعندما اتصلنا بالكولونيل قال لهم وصلني أن الأمير حصل على أموال من الورثة، وبعد يومين سنلتقي ليسلمكم أموالكم في مدينة الرباط. ثم بعد ذلك اتصل ليخبرنا بأنه سيزورنا في البيت رفقة الأمير ومساعده بعد فطور رمضان، وأننا سننظم جلسة عائلية لنتوصل إلى حل وسط...

< ماذا تعرفين عن الأمير؟

بطاقة البادج المنشورة تختزل كل شيء ولن أضيف أي شيء..

< ما الذي جرى أثناء جلسة الصلح العائلية؟

عندما جاؤوا إلى فيلا الهرهورة نزل المساعد والكولونيل من السيارة، بينما الأمير المزور ظل في السيارة لينطلق هاربا، والذي وقع هو أن الكولونيل أخبر الأمير المزور ومساعده بأن هنالك زبونا جديدا يحتاج إلى مساعدة، لكن الأمير اكتشف الأمر فهرب، بينما قدم لي مساعده ''كارت فيزيت'' الأمير المزور، وأصبت بصدمة عندما رأيت بطاقة الشرفا يتم التلاعب بها بين يدي نصابين، وعندما دخل المساعد والكولونيل، قررنا تصويرهما وهما يعترفان بما جرى، لكن الكولونيل ألح في الذهاب إلى المرحاض، وكانت هذه حيلة ذكية للهرب، بينما أبقينا المساعد منصور رهينة، وقمنا بتصويره، حيث اعترف كما شاهدتم الفيديو بأنهم حصلوا على 80 مليون مقابل لإعفاء من الضريبة البالغ قيمتها 15 مليون درهم...

لا نفهم لماذا لازال الأمير المزور هاربا

< ما هو الدافع الذي قادك لهذه المغامرة؟

نحن المواطنون المغاربة إذا شاهدنا أي ممارسة مشينة في بلادنا فلا يمكننا السكوت بل لا حق لنا في الصمت، يجب أن نقوم بواجبنا في الفضح والتبليغ هذه هي المواطنة..تصوروا أننا كنا في الفيلا أنا وابنتي وفي الثانية صباحا نواجه المتهمين ونستخرج اعترافاتهم.. جاءتنا شجاعة كبيرة في تلك اللحظات.

< كيف وصلت القضية إلى علم الأمن؟

بعد تصوير الفيديو حاول المساعد منصور الهرب من الفيلا فتبعته ابنتي في الشارع إلى أن تمكنت منه وسلمته لرجال الدرك في الهرهورة، حيث تم استدعاء الكولونيل بينما الأمير ''المزور'' لازال في حالة فرار، حيث لم يقدم لحد اليوم أمام الغرفة..

< هل تم استدعاؤك أيضا؟

نعم وأدليت بأقوالي، والموضوع واضح فلا يمكن أن يتشاجر أي شخص مع أمير، ولا يمكن لأي شخص أن يعطي رشوة لأمير، يعني أن هنالك أمورا واضحة...ولولا الحيلة التي وضعها الكولونيل وهرب الأمير ''المزور'' وتمكننا من المساعد لما كشفت قضية النصب..

< هل القضية عرضت أمام المحكمة؟

نعم مرت ثلاث جلسات وأحضر المتهمون الكولونيل والمنصور والسيدة التي ظهرت في الفيديو وخالتها صاحبة الفيلا، وأبناؤها الذين شهدوا بما وقع، وقد استدعيت أيضا كشاهدة..ونحن ننتظر حكم العدالة المغربية لإيقاف هؤلاء الناس الذين يبيعون ويشترون في بلادنا..

< هل مازال الأمير المزور هاربا؟

لازال هاربا وهنالك مذكرة لاعتقاله وللأسف لا نتوفر على صورة له، وهو يسكن في تواركة.. ولم نكن نظن أن شخصا مثل هذا يمكن أن يفعل هذه الأعمال المنافية لأخلاق الشرفاء العلويين الذين هم على أحسن الأخلاق والصفات والآداب والصواب..