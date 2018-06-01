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تنفيذا للتعليمات الملكية: وصول مساعدات غذائية للشعب الفلسطيني

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 19:47 تنفيذا للتعليمات الملكية: وصول مساعدات غذائية للشعب الفلسطيني | بوليتيك
تنفيذا للتعليمات الملكية: وصول مساعدات غذائية للشعب الفلسطيني
تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وصلت يومه الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية مغربية مقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إلى مدينة رام الله، وكان فى استقبال القافلة التى تقدر بـ57 طنا من المواد

"شوف تيفي"

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وصلت يومه الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية مغربية مقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إلى مدينة رام الله، وكان فى استقبال القافلة التى تقدر بـ57 طنا من المواد الاستهلاكية، قاضى قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، وسفير المملكة المغربية لدى فلسطين محمد الحمزاوى، وممثلون عن عدة مؤسسات، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "اليوم السابع" المصري.


وأكد الموقع المصري أن السفير المغربى، قال: "إن الشعب المغربى بقيادة الملك محمد السادس يعتبر القضية الفلسطينية قضية إجماع وطنى، وموقف المغرب مطبوع على الدوام للالتزام الصادق بدعم الاشقاء الفلسطينيين فى حقوقهم العادلة والمشروعة نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد الحمزاوى يضيف الموقع المصري، أن هذه المساعدات جاءت تحث إشراف الملك محمد السادس شخصيا، حيث انطلقت فى التاسع والعشرين من ماي الماضى عملية إرسال المساعدات الإنسانية الموجهة الى الشعب الفلسطينى، وأوضح أن المساعدات تشمل اقامة مستشفى ميدانى طبى جراحى للقوات المسلحة الملكية بقطاع غزة، وتقديم اغطية وكميات من الأدوية الضرورية، ومساعدات غذائية مقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن مقدمة لسكان قطاع غزة ومدينتى القدس ورام الله.

وأبرز المصدر ذاته أن السفير المغربي الحمزاوى، أوضح أن المستشفى الميدانى فى قطاع غزة بدأ بتقديم خدماته العلاجية منذ عدة ايام، واليوم نستقبل مساعدات غذائية بحوالى 57 طنا من المواد الاستهلاكية ممنوحة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وأكد أن هذه المبادرة الملكية الانسانية، تأتي ترجمة واضحة وقوية للتضامن الفعلى الذى يجمع البلدين الشقيقين، وأن هذا التضامن الصادق يوجد دائما فى صميم موقف الملك محمد السادس، الداعم باستمرار للقضية الفلسطينية والقدس الشريف والشعب الفلسطينى خاصة في الظروف الصعبة التى يمر بها.

وقال المسؤول الفلسطيني محمود الهباش : "إن هذه القافلة تأتى ترجمة حقيقية للتضامن الفعلى الذى يجمع البلدين، وجزء من الجهد والوقوف الى جانب شعبنا بالأفعال قبل الأقوال"، مضيفا "نثمن المواقف السياسية المغربية فى رفض المشاريع المشبوهة التى تسعى لتصفية قضيتنا الفلسطينية"، مشيدا بدور الملك محمد السادس في دعم القدس من خلال لجنة القدس، وعطائه المتواصل في خدمة المدينة المقدسة، معربا عن شكره للأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية الذين سهلوا وصول المساعدات، خاصة الجمعية الخيرية الأردنية، وكذلك للأشقاء فى مصر الذين سهلوا دخول المساعدات الى قطاع غزة، بما فيها دخول الأطباء في المستشفى الميدانى، وأوضح أنه سيتم توزيع المساعدات وفق الآليات المتبعة، حتى تصل إلى مستحقيها.



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المغرب شوف تيفي قطاع غزة المستشفى الميداني الملك محمد السادس لاالشعب الفلسطيني

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