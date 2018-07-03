كواليس الإنتاج الفني بالمغرب أرباح خيالية.. منتوج فني ضعيف واحتكار غير مبرر ﻿

سيل جارف من الأسئلة الحارقة حول كواليس الإنتاجات الفنية المغربية تتبادر إلى أذهان كل المتتبعين في كل مناسبة إنتاجية، ويعتبر شهر رمضان من كل سنة (بالنسبة للمغرب فقط) مناسبة حقيقية لتعداد وإغراق

أرباح خيالية.. منتوج فني ضعيف واحتكار غير مبرر

سيل جارف من الأسئلة الحارقة حول كواليس الإنتاجات الفنية المغربية تتبادر إلى أذهان كل المتتبعين في كل مناسبة إنتاجية، ويعتبر شهر رمضان من كل سنة (بالنسبة للمغرب فقط) مناسبة حقيقية لتعداد وإغراق الأذن بعدد من التساؤلات المشروعة حول الجهات التي تدبر الإنتاج في المغرب.

هذه الشركات التي تعرف دينامية مالية مهمة بسبب حصولها على مشاريع إنتاج البرامج التلفزيونية المختلفة، تغول بعضها، في حين البعض الآخر مازال يعيش على الفتات فقط، لكن شركات أخرى فضلت إقفال أبوابها بسبب ''تكردعها'' في كل مناسبة تفتح فيها طلبات العروض، ولا تتحصل فيها على برنامج واحد.

أفلام تلفزيونية، سينمائية، وثائقية، وبرامج مختلفة في مجالات الفن والرياضة والمجتمع... كلها مجالات تسيل لعاب شركات الإنتاج في المغرب، فتحصل هذه الشركات في كل طلبات عروض على أموال طائلة لتصوير أعمال مختلفة، لا تهمها بالطبع ما سيترتب عنها من آراء بعد بثها، لأن سؤال الجودة يطرحه المشاهد دائما من جانب واحد، في حين تتخلى هذه الشركات إلى جانب التلفزيون عن الجواب على السؤال المشروع، فما هي أسرار الإنتاج التلفزيوني في المغرب؟

''المشعل''/''شوف تيفي''

عبد اللطيف السكارجي

الإنتاج أم تنفيذ الإنتاج..الجميع في انتظار الكعكة

تعيش شركات الإنتاج على الدعم المالي السخي الذي تقدمه القنوات المغربية في كل مناسبة تحتاج فيها لبرامج معينة، في بعض الدول العربية النظام ليس كما في المغرب، هناك شركات إنتاج تساهم وتصنع وتمول من جيوبها لصناعة البرامج وتبيعها للقنوات، أما في المغرب فشركات الإنتاج تنتظر كعكة طلبات العروض والدعم المالي السخي من أجل البدء في صناعة البرامج المطلوبة، وهو ما يؤكد أننا نعيش في المغرب تنفيذ الإنتاج وليس الإنتاج بمعناه الحقيقي.

في هذا الإطار كشف أحد المنتجين أو منفذي الإنتاج لـ_المشعل_ أن الشركات الموجودة في المغرب لا تقوم بالإنتاج، وإنما تنفذ الإنتاج، وهذا يرتبط برأيه بأمرين أساسيين، الأول أن إمكانيات الشركات الموجودة غير قادرة على الإنتاج، والأمر الثاني يحدد بشكل كبير هوية الشركات ويتعلق بعدم مغامرة الشركات بإنتاج أعمال قد لا تتم الموافقة عليها، خصوصا أن في المغرب قنوات تلفزيونية قليلة بالمقارنة مع بعض الدول العربية كالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن النظام الإنتاجي في المغرب يتطلب في بعض الأحيان إنتاج حلقة نموذجية للعمل تحدد مسار ومصير العمل إما لجهة الإنتاج أو لجهة الإلغاء، تصورها الشركة الراغبة في إنتاج عمل معين، فتُصرف عليها أموال مهمة على حساب الشركة، وعندما يتم الفوز بالصفقة تصبح الشركة منفذة للإنتاج، ويتم إكمال العملية الإنتاجية للعمل الذي تمت الموافقة عليه لكن دون أن يكون ذا جودة كما تم ذلك في الحلقة النموذجية.

هكذا يتم انتقاء مشاريع طلبات العروض

يشهد قسما البرمجة والإنتاج في القناتين الأولى والثانية في كل مناسبة تفتح فيها القنوات طلبات عروض لإنتاج عمل ما، دينامية حقيقية في استقبال المشاريع والتأشير على بعضها، وتأجيل البعض الآخر لمناسبة أخرى.

وكشف مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن باب طلبات العروض يفتح أمام جميع شركات الإنتاج على قدم المساواة، وتحرص القنوات المغربية على تطبيق مبدأ الشفافية من خلال مسطرة الحكامة الإلكترونية الموجودة بموقع المؤسسة الإلكتروني.

وأضاف أن تشكيل لجنة الانتقاء التي تضم في عضويتها أساتذة جامعيين ونقادا فنيين من خارج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وليس فقط أطرها يتم وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها، والتي تؤطر بشكل دقيق هذه المسألة، فتبقى لها وحدها صلاحية اختيار البرامج المستوفية للشروط الإدارية والفنية والإبداعية باستقلالية تامة، في حين أن القانون لا يخول لإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سوى مهمة تنفيد قرارات تلك اللجان، ممثلة في ذلك برئيسها المدير العام الذي يأذن له المجلس الإداري للشركة، الذي يتشكل من ممثلي عدد من القطاعات الوزارية المتدخلة، بالإشراف على مهمة التنفيذ، وهي المهام والأدوار المؤطرة من قبل المشرع بشكل واضح ولا يقبل أي تأويل آخر.

العملية الإنتاجية بين الأمس واليوم

كشف مصدر مهني مطلع بالعملية الإنتاجية بين القنوات وشركات الانتاج أنه في البداية كان التلفزيون يشتغل مع عدد كبير من الشركات، في الوقت الذي لم تكن فيه بعض الشركات الحالية كـ«سيكما» و«إيماج فاكتوري» وغيرها...، وكانت تلك الشركات التي «تكردع» بعضها اليوم يشتغلون مع التلفزيون، حيث كانت العملية تتم بحلول هذه الشركات القديمة في دار البريهي للتعرف على المشاريع التي تريدها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفي بعض الأحيان كانت المبادرة تأتي من شركات الإنتاج وتعرض على التلفزيون بعض المشاريع.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد ذلك جاءت مرحلة دفاتر التحملات، والتي حدت من الإبداع، حيث قطعت مع تقديم شركات الإنتاج لطلباتها وأخذ المبادرة، بل أصبح الجميع ينتظر ما يريده التلفزيون عبر طلبات العروض، وأصبح العرض يحدد الطلب، فظهر في هذا الوقت شركات جديدة، وأصبحت في رمشة عين عملاقة في المجال، فعينت لجنة لانتقاء المشاريع لم يتغير أعضاؤها منذ سنوات، فأصبحت إدارة التلفزيون تختبئ وراء اللجنة التي تواجه شركات الإنتاج ببنود دفتر التحملات، ولم يعد ذلك التواصل الذي كانت تنهجه دار البريهي ساريا كما في السابق.

ويتطلب من شركات الإنتاج دفع ملف إداري خاص بشركة الإنتاج ووضعيتها القانونية والمعنوية، وملف آخر تقني يضم تفاصيل المشروع الفني يحدد نوعية البرنامج أو المسلسل، وبالتالي تعرض هذه الملفات على اللجنة المختصة.

وأكد المصدر ذاته أن اللجنة أول ما تبدأ به هو الملف الإداري، ولإقصاء عدد من الشركات تدقق في تفاصيل التفاصيل لهذا الملف، وإذا كان هناك نقص في الوثائق «يتكردع» الملف أوتوماتيكيا، هذا في الوقت الذي يلزم اللجنة الاطلاع على الملف الفني ونسبة الإبداع فيه، وبالتالي معالجة باقي الأشياء الإدارية بعد ذلك.

وتساءل المصدر ذاته عن كيفية مرور بعض البرامج الفنية في التلفزيون التي تلقى انتقادات حادة وكيف تمت قراءتها من طرف اللجنة، وبالتالي فقد أثبتت التجربة أن القراءة لوحدها غير كافية، لأنه من قبل كان التلفزيون يتتبع مع منفذ الإنتاج حلقة حلقة، وكان يحضر أحد المسؤولين لبلاطو التصوير وإذا ظهر شيء غير عادي يتدخل ويناقش مع صاحب العمل بعض التفاصيل.

أما الآن لم تعد مثل هذه المسطرة متبعة، حيث أصبحت شركات الإنتاج الحالية تصور الحلقات وترسلها للتلفزيون، وأحيانا يكون مضمون هذه الحلقات غير مطابق لما كتب في السيناريو، وبالتالي يكون فرق كبير بين الكتابة والحوار، وهذا تجلى في بعض الأعمال التي قدمت رمضان الماضي حيث ظهر أنها تفتقر إلى النص والحوار، وظهر بعض الممثلين يرتجلون فقط، وغاب الحوار المضبوط، وهنا يظهر أنه ليس هناك سيناريو.. عكس اللجنة التي توجد في المركز السينمائي المغربي التي تطالب بضرورة الحفاظ على السيناريو الذي يقدم إليها بحذافيره، حيث يتم رفض إعطاء المنتج المنفذ للشطر الرابع من الدعم حتى يكون الفيلم مكتملا وخضع للشروط كاملة، عكس التلفزيون الذي يعطي مبلغ الدعم للمنتج المنفذ دون مشاهدة العمل وبالتالي بثه بطريقة عشوائية مما يكرس الرداءة.

وأكد ذات المصدر أن دفتر التحملات لا يعطي أكله، بحيث في السابق كانت شركة الإنتاج تحصل على 400 أو 500 مليون سنتيم لصناعة سيتكوم، في حين يتم الآن دفع مليار سنتيم لعمل فني دون أي قيمة ثقافية مضافة، تقوي فقط هامش الربح لدى شركة الإنتاج.

وأشار المصدر ذاته أن شركة واحدة تحصل على ثلاثة برامج مثلا، وهذا لا يعقل يقول المصدر، لأن ذلك يتطلب موارد لوجستيكية وبشرية كبيرة جدا، خصوصا أن ظروف شركات الإنتاج معروفة، فكيف لشركة أن تنتج عملين أو ثلاثة أو أربعة في وقت واحد في ظل الإمكانيات القليلة المتوفرة، لذلك يجب أن يتم مراقبة دقيقة لتفاصيل العمل من ديكور وملابس وإدارة تصوير، التي تصرف فيها أموال طائلة، دون رقيب ولا حسيب.

حتى السينمائيون يستشيطون غضبا من العجلة الإنتاجية في المغرب

كما التلفزيون كما السينما، هي عملية إنتاجية متشابهة إلى حد كبير، فالأولى تعتمد على طلبات عروض، فيما الثانية تعرف مسطرة أخرى، وطلبات عروض من نوع آخر.

كما «تكردعت» شركات إنتاج في التلفزيون، «تكردعت» أخرى في المجال السينمائي، فصنبور الدعم أقفل من الجهتين على بعض المنتجين، دون آخرين، وهو ما جعل شركات معينة تشتغل بغزارة عكس الشركات الأخرى.

فالغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام شجبت واستنكرت إبعاد سينمائييها من الدعم المخصص للإنتاجات السينمائية، واعتبرته سياسة تعبر بطريقة لا لبس فيها عن الحالة المستمرة في التردي لقطاع السينما والسمعي البصري، والتي تولدت عن مأسسة سياسة مبنية على المحسوبية والمحاباة والعلاقات الخاصة وأشياء أخرى، لكن بعض المسؤولين عن القطاع يعتبرونها هرطقة فقط، دون استنادها إلى الواقع.

وما زاد من تفجير الوضع أكثر على المستوى السينمائي، هو ظهور لجنة دعم الإنتاجات الأجنبية في المغرب، سواء كان الدعم عينيا أو معنويا، بحكم أن شركات الإنتاج الأجنبية لها من الإمكانيات ما لا يجعلها رهينة دعم المركز السينمائي المغربي.

وأكد مصدر سينمائي بهذا الخصوص أن مأسسة هذه اللجنة ليس لها أي سند قانوني، فالقرار الحكومي القاضي بدعم الإنتاج الأجنبي ينحصر في تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب على مستوى عملي في شكل مساعدات لوجيستيكية وإعفاءات ضريبية ولم ينشىء أية ميزانية خاصة لهذا الغرض.

أما بالنسبة للقانون المنظم لصندوق الدعم (في شكل تسبيق على المداخيل) فهو يحدد بدقة المجالات الثلاثة الممكنة لصرف الدعم يضيف المصدر، وينص بوضوح على أن لجن الدعم مستقلة عن الإدارة وذات سيادة كاملة، وبالتالي فتنصيب مدير المركز السينمائي كرئيس للجنة، اعتبرته بعض المصادر غير جائز وغير مقبول قانونيا، كما أنه يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الذي يضمن بالخصوص الحياد التام للإدارة العمومية في كل المجالات.

هكذا أنتجت البرامج في قناة الأمازيغية

في إطار طلبات العروض التي أطلقتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للإنتاجات الفنية التي تم عرضها رمضان الماضي، علمت _المشعل_ من مصادر مطلعة أن قناة «العيون» وصلت ميزانية إنتاجاتها الرمضانية السابقة إلى 962 مليون سنتيم، وتعتبر الأرخص مقارنة بباقي القنوات.

وخصصت بذلك 330 مليون سنتيم للمسلسل الذي تم بثه في ثلاثين حلقة، وسيتكوم كوميدي اجتماعي هو الآخر من ثلاثين حلقة بنفس المبلغ المذكور أخيرا أي 330 مليون سنتيم، والوثائقي من ثلاثين حلقة بمبلغ ستة ملايين للحلقة أي بمجموع 180 مليون سنتيم.

أما السهرات الموسيقية فقد خصصت لها الشركة المعنية 50 مليون لخمس سهرات، بإنتاج مشترك مع شركة الإنتاج والقناة بمبلغ 10 ملايين سنتيم للسهرة الواحدة، وبرنامج للألعاب الثقافية من 12 حلقة بمبلغ 6 ملايين للحلقة، أي بمجموع 72 مليون سنتيم بإنتاج مشترك بين القناة وشركة الإنتاج.

العملية الإنتاجية في المغرب تسيل لعاب أباطرة “البروديكسيون”

في إطار البرامج الفنية التي تم بثها رمضان الماضي ولقيت سيلا من الانتقادات اللاذعة، تم صرف ميزانية مهمة عليها وصلت إلى الملايير، دون أن ترقى إلى المستوى المطلوب.

وعلمت _المشعل_ أن مسلسلا دراميا أنتج بـ 30 مليون للحلقة الواحدة أي بمجموع يصل إلى 900 مليون سنتيم لثلاثين حلقة، وخصصت للسيتكوم الكوميدي 26 مليون ونصف مليون سنتيم للحلقة الواحدة أي ما مجموعه 795 مليون سنتيم، فيما نال المسلسل الدرامي الاجتماعي من أربع حلقات 36.5 مليون سنتيم للحلقة أي بمجموع 146 مليون سنتيم.

أما «ميني سيري» فقد خصصت له 54 مليون للحلقة الواحدة، أي بمجموع 216 مليون سنتيم لأربع حلقات، فيما المسلسل التلفزيوني من 30 حلقة فقد نال 36.5 مليون سنتيم للحلقة الواحدة أي بمجموع مليار و95 مليون سنتيم، والفيلم التلفزيوني من حلقة واحدة خصصت له أزيد من 100 مليون سنتيم.

وحظيت «الكاميرا الخفية» بميزانية وصلت إلى 156 مليون سنتيم، أي بمعدل 52 ألف درهم للحلقة الواحدة، فيما مسلسل آخر من أربع حلقات خصصت له ميزانية وصلت إلى 42 مليون للحلقة الواحدة أي بمجموع 168 مليون سنتيم للحلقة الواحدة.

* محمود فريطس

لا يوجد منتجون في المغرب

قال محمد فريطس أحد المنتجين والمخرجين المغاربة أن المتابعين «طلع ليهم الدم» ويكفي الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي ليعلم الجميع حقيقة الانتاج في المغرب، مضيفا أن سؤال الإنتاج في المغرب ليس له جواب مقنع.

وأكد فريطس أن في المغرب هناك منتجين منفذين فقط ولا وجود للمنتجين الحقيقيين، الذي يتواجدون فقط في بلدان أخرى كمصر وتونس وغيرها، أما في المغرب فهناك تنفيذ للإنتاج، يدخله أي شخص حتى ولو لم يكن مؤهلا لذلك، يكفي أن يملك شركة إنتاج وبعض المعارف.

وأشار فريطس أن بعض رجال الإعلام كرسوا هذه العملية وشاركوا فيها عن غير قصد بتغطيتهم لأعمال فنية يعتبرها الجمهور المغربي رديئة، خصوصا في ظل عدم وجود نقاد حقيقيين، وأن الصحفيين في المغرب اليوم مطالبون بتغيير الوضع والحديث عن الواقع الذي نعيشه في التلفزيون ومحاولة تغييره بما يملكون.

وأكد محمود فريطس صاحب فيلم «إكس شمكار» وأفلام سينمائية أخرى واقعية عرفت انتشارا واسعا أن هناك مخرجين ينتجون من جيوبهم، وأن هناك منتجين آخرين لا علاقة لهم بالفن، ينتظرون طلبات العروض فقط من أجل الاستفادة من المال لإنتاج الرداءة، مشيرا أننا اليوم نحتاج لبرامج حقيقية مواكبة لكل هذه الأشياء، ومناقشة عملية الإنتاج وطلبات العروض وغيرها من أجل الحد من شجع السماسرة في هذا الميدان.

* منتج ومخرج

دفاتر التحملات بين جوهر الإصلاح وسوداوية المضامين

أجمع عدد من المتتبعين والفنانين المغاربة على أن دفتر التحملات الذي هندسه الوزير السابق للاتصال مصطفى الخلفي في فترة الحكومة السابقة لم يكن في صالح عدد من شركات الإنتاج، بينما استفادت منه شركات معدودة على رؤوس الأصابع، حيث أقفلت الشركات «المكردعة» أبوابها مستسلمة أمام الأمر الواقع، وشردت بذلك عددا من التقنيين الذين كانوا يشتغلون معها، وبالتالي تشرد عدد من الفنانين الذين كانوا يشتغلون تحت مظلة هذه الشركات، أغلبهم من الرواد، ويكفي أن نذكر أحمد الناجي، عزيز موهوب، عبد القادر مطاع، صفية الزياني، أمينة رشيد، سعاد صابر، محمد عاطفي، سلوى الجوهري، حفيظ الخطيب، محمد الخلفي، خديجة جمال والقائمة طويلة...في حين حل مكان هؤلاء بعض الفنانين من خريجي المعاهد الفنية، وآخرين دخلوا الميدان بالصدفة فقط،.

«مصائب قوم عند قوم فوائد» يقول مخرج مغربي معروف في سياق الحديث عن شركات الإنتاج التي أصبحت متحكمة في طلبات عروض التلفزيون، حيث توجد خمس شركات مشهورة هي من تستفيد من الملايير، والمشاهدون يتفرجون، فكيف يعقل أنه يوجد 50 أو 60 شركة تضع ملفاتها، في الوقت الذي تجد خمس شركات هم الذين يشتغلون، وينالون حصة الأسد كل سنة من الدعم، متسائلا عن عدم استفادة الشركات الأخرى خلال طلبات العروض، ما جعل المتابعين يتفرجون وينتقدون ولكن «شكون داها فيهم»، وهو ما يكرس الرداءة في بعض الأعمال التي نشاهدها اليوم.

من جهة أخرى يرى أحد المتتبعين للعملية الانتاجية في المغرب والمهني في القطاع، في تصريح لـ_المشعل_ أنه بعد سنوات على دخول دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حيز التنفيذ، يطرح العديد من المهتمين بالواقع التلفزيوني السؤال حول نتائج طلبات العروض التي نص عليها الدفتر وتأثيره على واقع شركات الإنتاج، وانعكاسه على جودة الأعمال الفنية التي تقدم.

ويضيف المصدر أن هناك تراجع في رقم الشركات التي كان يتم التعامل معها من طرف القنوات المغربية، فمن بين 200 شركة أصبحت هناك أقل من عشرين في السنة الأولى لدخول دفاتر التحملات حيز التنفيذ، والعدد يتقلص سنة بعد أخرى، ولا نرى إلا استفادة شركات مثل «كونيكسيون ميديا» و«عليان» و«إيماج فاكتوري» و«إم برود» و«ميد برود» وغيرها...

ومن جهته يرى الفنان البشير واكين أنه رغم مرور سنوات على دخول دفاتر التحملات حيز التنفيذ، فإنها لم تحل المشاكل كلها، ربما العملية التي كانت إيجابية أن الكل أصبح لديه الحق في العمل.

أما الفنان عبد الرحيم الغزواني فيرى أن البرامج خصوصا منها الرمضانية التي يطلق عليها النار بسبب رداءتها، لا يتحمل الممثلون المسؤولية فيها، بل دفاتر التحملات التي لم تحدد مسؤوليتها بعقلانية في اختيار الأعمال الفنية الجادة، فقط يتم التركيز على نفس الوجوه، رغم أنهم لا تتناسب الأدوار التي أسندت إليهما، وحتى المواضيع لمدة خمس سنوات صارت نفسها فارغة المغزى، والسبب دفاتر الخلفي الغامضة.