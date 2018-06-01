رغم المقاطعة.. موازين يحقق أرقاما قياسية وعدد الجمهور وصــل لـ 2,5 مليون متفرج ﻿

أعلنت جمعية مغرب الثقافات اليومم الثلاثاء أن 2,5 مليون شخص تابعوا حفلات وعروض مهرجان موازين في دورته السابعة عشر رغم المقاطعة.

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أعلنت جمعية مغرب الثقافات اليومم الثلاثاء أن 2,5 مليون شخص تابعوا حفلات وعروض مهرجان موازين في دورته السابعة عشر رغم المقاطعة.

وأضافت الجمعية، أنه وبالإضافة إلى الحاضرين، حقق مهرجان موازين الملايين من المشاهدات عبر قنوات التلفزة الوطنية والدولية وأيضا عبر الشبكات الإجتماعية.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن الدورة 17 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، كرست مرة أخرى تألق هذا الحدث بعد تسعة أيام من الحفلات الموسيقية، والأحاسيس القوية والمتبادلة.

وقالت الجمعية إن مهرجان موازين كرس موقعه كمهرجان لكل الأرقام القياسية، من خلال إقبال جماهيري يتزايد سنة بعد أخرى، وهو ما يعتبر بكل تأكيد من بين المؤشرات التي جعلته يرسخ مكانته من بين التظاهرات والأحداث الموسيقية العالمية.

هذا ويعتبر مهرجان موازين اليوم، حسب البلاغ، واحدا من بين المهرجانات القليلة في العالم التي لا تعتمد على المال العام، وبالتالي، فإن "موازين هو مهرجان مستقل تماما، حيث يرتكز نموذجه الإقتصادي على الإيرادات من مبيعات التذاكر ورعاية الشركات الخاصة، مستبعدا بذلك أي دعم عام".