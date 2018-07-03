المؤسسة البرلمانية في عهد ملكين: الثابت والمتحول ﻿

لكل زمن رجالاته كما يقال.. ما بين الحسن الثاني ومحمد السادس الكثير من المتغيرات.. الكثير من الآراء حول حكم الملكين وطريقتهما في تسيير دفتي الحكم..وبين مؤسسة برلمانية تختزل في عمقها سياسة الملكين

لكل زمن رجالاته كما يقال.. ما بين الحسن الثاني ومحمد السادس الكثير من المتغيرات.. الكثير من الآراء حول حكم الملكين وطريقتهما في تسيير دفتي الحكم..وبين مؤسسة برلمانية تختزل في عمقها سياسة الملكين وكيف أدرا سياسة البلاد من داخل هذه المؤسسة التشريعية.. '' المشعل '' تتساءل عن البرلمان.. بين الأمس واليوم وبين زمن الحسن الثاني ومحمد السادس؟ وعن الثابت والمتحول داخل هذه المؤسسة؟...

''شوف تيفي'':''المشعل''

عبدالله الساورة

* عبد العزيز الحجوجي

خطب محمد السادس في البرلمان خرائط طريق يجب احترامها والتقيد بها

يرى عبد العزيز الحجوجي في حديثه لـ''المشعل'' أن هناك صراعا قويا بين الأحزاب الإدارية والوطنية قائلا: ''بغض النظر عما يمكن أن يكون صاحب التجربة البرلمانية في عهد الحسن الثاني من نقاش حول مصداقية هذه التجربة خاصة على مستوى الاقتراع، فإن هذه التجربة أفرزت في حدود ما يمكن الحكم به عليها، تواجد قطبين اثنين على الأقل، هما القطب الإداري، المتمثل في الأحزاب التي صنعت بعضها وزارة الداخلية، وبين الأحزاب الوطنية الأخرى، حيث تميزت هذه المرحلة بالتجاذبات التي كانت تحدث، خاصة قبل ظهور حكومة التناوب، فقد كانت الجلسات تتم في جو من الصراع و النقاش، خاصة في ما يخص الشأن العام، فكان الإتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال المتشبعين بالفكر المعارض، يواجهان الحكومة بشعارات اجتماعية واقتصادية، تعكس معاناة الفئات الاجتماعية، في مجال الشغل والتمدرس والصحة، في هذه الدائرة المغلقة التي تسمى البرلمان.

كان الحسن الثاني، يفتتح البرلمان راسما الأسس التشريعية، التي يمكن أن تكون موجهة للمؤسسة التشريعية، وتتميز خطب الحسن الثاني ببنائها الشعاراتي الذي ينتهي بنهاية قراءته، لأن الخطابات كانت بعيدة عن إمكانيات البلد الحقيقية خاصة في مجال الحريات العامة، وفِي المجال الاقتصادي، وتميزت المراحل الأولى للتجربة البرلمانية بالمغرب بآلية انتخابية تتحكم فيها وزارة الداخلية، التي كانت تصنع النائب البرلماني الذي تريده، مما أسقط هذه المؤسسة في الفساد المادي والمعنوي، وهذا أثر على مصداقيتها، إلا أن تجربة التناوب والتي أراد منها الحسن الثاني أن تكون قنطرة لعبور سلس للملك الجديد، خاصة وأنه أي الحسن الثاني شعر منذ سنة1995 بأن وضعه الصحي، أصبح لا يسعفه، حاولت أن تكون مرحلة مفصلية بين مغربين..

أثناء حكومة التناوب سيعرف البرلمان بغرفتيه تحولا ولو قليلا نحو دمقرطة البلاد والسماح بتواجد منتخبين من مستوى تعليمي لا بأس به، مما ساهم في التقليل من دور الداخلية، في التدخل في العملية الانتخابية مباشرة، والتي ظل اشتغالها من وراء الستار.

إذا كان الشباب والمرأة لم يحظيا بالأهمية في عهد التجارب البرلمانية السابقة، فإنها في عهد محمد السادس، ارتفعت النسبة التمثيلية لهاتين الفئتين، حيث أصبحت هناك كوطا نسائية، واستحدث ما يعرف بلائحة الشباب.

ما يميز الخطب التي يفتتح بها محمد السادس البرلمان، هو كونها خرائط طريق يجب احترامها والتقيد بها خدمة للبلاد واحتراما لإرادة المنتخبين، وهي خطب كلها مكتوبة وليست ارتجالية، الغاية منها إعطاء المصداقية للبرلمان باعتباره بوابة تشريعية، تجسد مقتضيات الدستور.

إلا أنه رغم ما يمكن أن يقال عن التجربة الحالية، فإن ما أراده الملك ليس هو ما أرادته الأحزاب التي لم تعد تكون المناضل الحزبي، بل أصبحت تقتني المترشح بغض النظر عن مصداقيته، مادام قادرًا على ضمان المقعد.

* كاتب مغربي

* مصطفى لمودن

البرلمان المغربي: تكرار نفس العملية بوجوه جديدة

الكاتب والناشط السياسي مصطفى لمودن يرى في حديثه لـ''المشعل'' عن تكرار نفس العملية بوجوه جديدة داخل البرلمان قائلا: «أي مقارنة بين مجلس النواب بغرفتيه في عهد الحسن الثاني، وبين المرحلة الحالية بعد دستور 2011، لا تعدو أن تكون مجرد عملية مكررة ومُعادة، مع وجوه جديدة في غالبيتها..

ولعل الاستثناء الوحيد الذي يمكن الوقوف عنده، هو تخصص مجلس النواب الحالي وحده بالتشريع ووضع القوانين، وليس كما كان في عهد الحسن الثاني، حيث كان بإمكان الملك التشريع، فيلجأ إلى إصدار ظهائر بدون الرجوع إلى البرلمان. وهذا الجديد قفزة نوعية، تمنح «ممثلي» الشعب إصدار القوانين، مما يعني سيادة الإنسان/الشعب..

لكن رؤية المواطنين في عمومها تجاه البرلمان، تبقى نفسُها. وقد ترسخ لدى غالبية الشعب أن البرلمان لا يتجاوز ما حُدد له سلفا، ليس بالنص الدستوري فقط، ولكن، حتى بمجموعة من الأعراف، ومن ذلك أن البرلمان لم يتقدم، ولا أظنه سيفعل ذلك في ظل الشروط الحالية، من أجل الدعوة إلى تعديل الدستور، رغم أن ذلك متاح دستوريا..

والتمثل الحاصل عند الناس، هو أن البرلمانيين متواجدون بالعاصمة لقضاء أغراضهم أولا، حتى وإن كان هذا غير صحيح، فهو مُضر بالديمقراطية كآلية لتدبير الحُكم، لكن، هناك أطراف تشجع هذا التوجه، وتريد أن تجعل من الديمقراطية مجرد واجهة بدون أهمية في الفصل بين السلطات.

وعند تفحص الوجوه التي أصبحت تتواجد بالبرلمان، نجد أولا رجال الأعمال بجميع أصنافهم، من فلاحين كبار وتجار وأرباب صناعات، وبعض الفئات المشتغلة بقطاع الخدمات كالمحامين.. وذلك يرجع إلى الشرط الموضوعي في التوفر على المال من أجل خوض الحملة الانتخابية واستمالة مَن يشارك في الانتخابات. كما أن هذه الفئات، تسعى باستمرار للحفاظ على مصالحها، وترى أن ذلك يكون بشكل شبه مضمون لما تلج المؤسسات التمثيلية، وتتقرب من أصحاب القرار الفعليين، وهي دائمة الاستعداد لتبادل الخدمات.

وللأسف لم يَنتج عن ولوج برلمانيين يدّعون أنهم من طينة مختلفة، ويمتحون مبادئهم من رؤية ذات صلة بالهوية المشتركة كما يقولون، وقد خاب ظني شخصيا من تواجدهم الباهت، وانخراطهم في التهافت على المصالح..

يجب أن يكون البرلمان مؤسسة مرجعية في الدفاع عن قيم العدل والمساواة وسيادة القانون والدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن(ة)، وطبعا لا أحد يصرح بغير ذلك، لكن الممارسة والواقع شيء آخر».

* كاتب وناشط سياسي

* محمد الكنودي

هكذا تطورت المعارضة البرلمانية بين عهدين

يركز الباحث والناشط السياسي محمد الكنودي في حديثه لـ''المشعل'' على البعد الشعبي للبرلمان بين ملكين ويطرح سؤال البرلمان بين عهدين، الملك الحسن الثاني وابنه محمد السادس، ضمن منظور تطور السلطة التشريعية في مغرب ما بعد الاستقلال السياسي، ذلك أن الحسن الثاني استلم الحكم قبل أول برلمان مغربي.

ويمكن مقاربة الموضوع من زوايا مختلفة، منها علاقة البرلمان بالسلطة الحاكمة، ودور البرلمان في ممارسة اختصاصاته مع الحكومة، وأدائه التشريعي. وبين هذه المستويات تكمن تفاصيل أخرى مثل البعد الشعبي للبرلمان، واعتباره واجهة للممارسة السياسية للمعارضة.

بعد ستة عقود من أول برلمان مغربي، نحن الآن في الولاية التشريعية العاشرة، كانت منها خمس ولايات في عهد الحسن الثاني، وكانت تأتي بعد مراجعات الدستور، فبعد دستور 62، كانت هناك مراجعة له سنة 70 وسنة 72، ثم 92 و96. اثنان من هاته البرلمانات لم تدم أكثر من سنتين، الأول بين 63 و65، بسبب حالة الاستثناء بعد أحداث مارس في الدار البيضاء، والثاني بين سنة 70 و72، بعد أحداث الانقلاب العسكري، وهذه البرلمانات الخمس بدأت ببرلمان من غرفتين وانتهت ببرلمان من غرفتين.

واستمر نفس الشيء في عهد محمد السادس إلى أن غير من طريقة تشكيل الغرفة الثانية في دستور 2011، الذي جاء بعد الحراك الشعبي الذي أحدثته وقادته حركة 20 فبراير.

لقد كان البرلمان مجال صراع سياسي واضح بين المخزن من جهة والمعارضة السياسية من جهة أخرى، وقد تنبه لذلك المخزن مبكرا بعد حصد أحزاب الحركة الوطنية لغالبية مقاعد برلمان 63، وعمل في التجربة الثانية على خلق أغلبيته بخلق المرشحين المستقلين في انتخابات 77 وجمعهم فيما بعد تحت حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة بعدما حظي بأغلبية المقاعد، ونفس الشيء سيحدث في انتخابات 84، بعد إنشاء حزب الاتحاد الدستوري. وهو نفس التكتيك الذي شاهدناه في عهد محمد السادس، بعد تأسيس حركة لكل الديمقراطيين، التي شكلت النواة لخلق حزب الأصالة والمعاصرة مع كل الدعاية التي رافقت التأسيس وحجم الإمكانيات المالية واللوجستيكية التي خصصت له من طرف الدولة، وعملية التهجير التي حصلت للنخب السياسية والأعيان من مختلف المشارب السياسية. غير أن هذا التكتيك لم يعطي نتيجة بسبب ظهور حركة 20 فبراير التي أجهضته.

وعلى طول تلك السنوات مع عمر المغرب السياسي لم تتمتع البرلمانات المغربية بالشعبية ولا بالتمثيلية الحقيقية، فكان المخزن يتدخل بشكل مباشر عن طريق فرض أشخاص معينين موالين للسلطة الحاكمة، وكان ذلك يتم عبر تزوير مباشر لنتائج العملية الانتخابية زمن الحسن الثاني، ثم بشكل غير مباشر زمن محمد السادس بعدما تملكت الداخلية ناصية التقطيع الانتخابي الذي تقوم به على المقاس لصالح أناس معينين، أو عن طريق الضبط الانتخابي بفرض بطاقة الناخب، أو حتى غض الطرف عن بعض الخروقات التي تتم في أثناء فترة الدعاية أو يوم التصويت.

ورغم أن الحسن الثاني سعى إلى تأسيس الدولة الحديثة، ألا أنه عمل أيضا على إفراغ مؤسساتها من المحتوى، وكان البرلمان واحدا من عناصر ديمقراطية الواجهة التي تعززت مع مرور الوقت، بل لقد تم استغلال البرلمان لتقزيم المعارضة السياسية وتخوينها، وكمثال على ذلك، فقد تم تعقيد ملتمس الرقابة، حيث كان يتم بتوقيع عشرة نواب في دستور 62، ثم صار ربع عدد النواب في دستور 70، بعدما كان تقديم ملتمس سنة 64 من طرف نواب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على خلفية الأوضاع الاقتصادية.

* باحث وناشط سياسي

* مارية الشرقاوي

لولا آلية الكوطا لكانت التمثيلية النسائية و الشبابية جد محتشمة وغير مشرفة لمغرب ما بعد دستور 2011

ترى مارية الشرقاوي الباحثة والكاتبة في الشأن الاجتماعي والسياسي أن عمليات الكوطا داخل البرلمان أفرزت نساء وشبابا غير مؤهلين للقيام بالدور الممنوح لهم في حديثها لـ_المشعل_ قائلة: «قضية تمكين المرأة و الشباب في الحياة السياسية ليست قضية للمزايدات السياسية، أو الخطابية، بل جوابا عن سؤال مهم يرتبط بتنمية المغرب وتقدمه بعد حصوله على الاستقلال، لكون الحركة من أجل الاستقلال لم تكن لتحرير الأرض فقط بل لتحرير الإنسان أيضا باعتباره رافعة للتنمية والتقدم، فالشباب و المرأة مكونين أساسيين للمجتمع بدونهما سيكون المجتمع معاقا، ولعل هذا ما استحضره الملك الراحل الحسن الثاني حينما أسس مجلس الشباب والمستقبل وقراره بانخراط الشباب في المجال الإداري «الخدمة المدنية» لكن في المجال السياسي لم تكن هناك خطوات مهمة لولوج الشباب المؤسسات المنتخبة بصفة عامة أو البرلمان بصفة خاصة.

أما المرأة في عهد الحسن الثاني رحمه الله فقد أعطاها عناية خاصة ولعل الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الملك الراحل محمد الخامس لخير دليل يقول مقتطف من الخطاب «... ولقد آمنت يا أبتاه بأنه لا يمكن أن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فأخرجت المرأة من عهد الجهل إلى عهد النور ولم تبق المرأة المغربية حليا يشترى، بل أصبحت تفاخر بالشهادات والتسابق إلى المعاهد والكليات.....» وفعلا فقد عرفت انتخابات سنة 1996 ترشيحا للنساء قصد ولوج قبة البرلمان بالرغم من هزالها وفي سنة 1993 حيث فازت مرشحتين وهما السيدة بديعة الصقلي والسيدة لطيفة سميرس.

لكن التحول الكبير حدث في عهد جلالة الملك محمد السادس مع انتخابات 2002، حيث فازت 35 امرأة بفضل آلية الكوطا التي تم التنصيص عليها في القانون التنظيمي لتلك الانتخابات والتي خصصت لها 10 في المائة من المقاعد، ليعرف هدا العدد تراجعا خلال انتخابات 2007 حيث تراجع العدد إلى 34 امرأة، أما انتخابات 2011 فقد تم الرفع من الحصة المخصصة للمرأة إلى 60، فكانت تمثيلية المرأة بالبرلمان 67 امرأة بمعنى 7 فقط من مررن عبر صناديق الاقتراع، وخلال الانتخابات الأخيرة دخلت القبة 81 امرأة ، 60 عبر اللائحة الوطنية و 11 عبر لائحة الشباب و10 عبر صناديق الاقتراع.

أما الشباب فقد خصصت لهم عبر آلية الكوطا 30 مقعدا خلال الولايتين التشريعيتين لما بعد دستور 2011، مع العلم أن الدستور أعطى أهمية كبيرة للشباب و نص على ضرورة انخراطه في المجال السياسي والثقافي والاجتماعي من خلال ما سبق يتضح أنه لولا آلية الكوطا لكانت التمثيلية النسائية والشبابية جد محتشمة وغير مشرفة لمغرب ما بعد دستور 2011 مما يعني أن هناك عدم إرادة سياسية للأحزاب في تمكين المرأة و الشباب مع العلم أن الشباب يحمل فكرا جديدا ومتجددا وآفاقا استشرافية للمستقبل.

والكوطا النسائية هي آلية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب من الوصول إلى مراكز التشريع والقرار، لكن واقع الأمر هي آلية تتعارض من حيث المبدأ مع الديمقراطية، والتنافس الحر الشريف والمساواة القانونية، كما أنها تؤدي إلى الإلغاء الجزئي لصوت الناخب، و قد تفرز أحيانا نساء وشبابا غير مؤهلين للقيام بالدور الممنوح لهم، مما يجعلنا نتساءل عن مدى مساهمة نظام التمييز الايجابي في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء و الشباب سواء في المنظومة السياسية أو في مراكز صنع القرار؟.

* باحثة في الشأن الاجتماعي والسياسي

* مصطفى لغتيري

أتمنى أن تتغير رؤية الأحزاب للعمل السياسي بشكل عام وأن تستفيد من الحراك الاجتماعي المتواصل

يرى مصطفى لغتيري الكاتب المغربي أن في حديثه لـ''المشعل'' ما يتسم به البرلمان هو لغة الخشب قائلا: «من اللازم بداية الإقرار بأن لا ديمقراطية حقيقية بدون أحزاب حقيقية، فوجودها يضمن التعددية، وتمثيل أغلب فئات الشعب بمختلف مشاربه وتصوراته وهمومه وقضاياه وأحلامه، وحين يصل أحدها للسلطة يطبق برنامجه ويدافع عن مصالح الفئة التي انتخبته ومصالح باقي المواطنين كذلك بدرجات متفاوتة.

في المغرب تطورت الأحزاب وانتقلت في تاريخها الطويل نسبيا من مطالب وطنية بالاستقلال إلى مطالب بالديمقراطية ثم ركزت في الفترة الأخيرة على مطالب اجتماعية، تتمحور في غالبها على تحسين ظروف عيش المواطنين.

ويبدو أن المتتبع لمسار هذه الأحزاب يلاحظ أنها تعاني من أعطاب مزمنة وبنيوية، فللأسف ما إن تصل إلى السلطة حتى تفقد بريقها وشعبيتها، وتغير جلدها، ويصبح همها الأوحد الحفاظ على كراسي الوزارة أكثر من تطبيق البرنامج الذي تعاقدت عليه مع الشعب، لهذا تصبح منفصلة عن الواقع، وتكتسب بالتالي القدرة الباهرة على استعمال لغة الخشب المحنطة، التي جعلت خطابات كل الأحزاب متشابهة للأسف مع تمايزات بسيطة لا تكاد تذكر.

بالنسبة للانتخابات القادمة أتمنى أن تتغير رؤية الأحزاب للعمل السياسي بشكل عام، وأن تستفيد من الحراك الاجتماعي المتواصل، وتلتحم بقضايا الشعب وتدافع عن مصالحه الحيوية. كما أتمنى أن ينضج المواطن وينتخب الأحزاب حسب برنامجها وإنجازاتها وليس حسب نواياها أو بناء على عاطفة دينية أو عرقية أو قبلية.

تتسم المقارنة بين عهدي الحسن الثاني ومحمد السادس من اشتغال المؤسسة التشريعية وفق رؤى مختلفة تبعا لتصور الحكم ولحجم وقوة المعارضة وسؤال أين تسير البلاد في ظل تحديات كبرى؟.