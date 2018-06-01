بعد كشف المغرب مخطط دعمه لميليشيات البوليساريو.. حزب الله يتورط في استهداف تجمعات المعارضة الإيرانية فوق الأراضي الفرنسية والبلجيكية بالقنابل والمتفجرات ﻿

صدقت الرؤية المغربية فوق الأراضي الفرنسية والبلجيكية!! حزب الله المسنود من الحكومة الإيرانية الذي سبق وأن تورط في زعزعة أمن واستقرار المغرب ها هو اليوم يقوم بالشىء نفسه في حق فرنسا وبلجيكا.

شــوف تيفي:

صدقت الرؤية المغربية فوق الأراضي الفرنسية والبلجيكية!! حزب الله المسنود من الحكومة الإيرانية الذي سبق وأن تورط في زعزعة أمن واستقرار المغرب ها هو اليوم يقوم بالشىء نفسه في حق فرنسا وبلجيكا.

المثير في هذه الحقيقة هو أن الحزب الشيعي المصنف دوليا في قائمة المنظمات الإرهابية لم يكتف باستهداف الدولة المغربية من فوق التراب الجزائري عبر مخطط تسليح وتدريب عصابات البوليساريو، بل ذهبت به حماقة التفكير إلى ملاحقة المعارضة الإيرانية فوق تراب فرنسا وبلجيكا عبر التخطيط لتنفيذ هجمات بالقنابل والمتفجرات على تجمعاتها التي تروم انتقاد سياسة حكومة إيران التي يبدو أنها لا تقبل الإنتقادات ووجود معارضين لها في بلدان العالم.

يومية "ليبيراسيون" الفرنسية قالت في عددها الصادر يوم أمس الإثنين، أن السلطات الفرنسية أحبطت هجوما إرهابيا ضد تجمع للمعارضة الإيرانية كانت تعتزم تنظيمه شمال العاصمة باريس، حيث أكدت اليومية أن الأبحاث التي قام بهاالأمن الفرنسي أفضت إلى اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم في الإعداد والتخطيط لتنفيذ هذا الهجوم الدموي الذي لا يُستبعد تورط حزب الله في نسج خيوطه بتنسيق مع جهات تابعة للحكومة الإيرانية، وفق ما أكدته مصادر قضائية لجريدة ليبيراسيون.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد المصدر الإعلامي الفرنسي أن المثير في هذا الهجوم المُحبَط من طرف السلطات الفرنسية هو أن المدعي العام الفيدرالي البلجيكي، قد أعلن بدوره في نفس اليوم الذي تم فيه إيقاف المتورطين الثلاثة في هذه العملية، عن إيقاف السلطات البلجيكية لزوجين بحوزتها متفجرات يشتبه في تخطيطها لهجوم بالقنابل على تجمع لمجاهدي الشعب الإيراني بمنطقة "فيلبينت"، حيث أكدت "ليبيراسيون" أن الأبحاث الأمنية التي يجري القيام بها مع المتورطين من شأنها أن تؤكد وجود علاقة بين المخططين الإرهابين اللذان استهدفا المعارضة الإيرانية فوق الأراضي الفرنسية والبلجيكية.