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اتهامات خطيرة من قلب مستشفى ضواحي ورززات بالقتل

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 17:40 اتهامات خطيرة من قلب مستشفى ضواحي ورززات بالقتل | مجتمع
اتهامات خطيرة من قلب مستشفى ضواحي ورززات بالقتل
نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، مقطع فيديو مباشر تم تصويره من داخل مستشفى سيدي حساين بناصر بمنطقة فم زكيد ضواحي مدينة ورززات، ظهر به شخص وهو يتهم أحد العاملين

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، مقطع فيديو مباشر تم تصويره من داخل مستشفى سيدي حساين بناصر بمنطقة فم زكيد ضواحي مدينة ورززات، ظهر به شخص وهو يتهم أحد العاملين بالمستشفى بالتورط في قتل مجموعة من الأشخاص.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية والقضاء بالتدخل الفوري، وفتح تحقيق للكشف عن حقيقة الاتهامات الخطيرة الموجهة من هذا الشخص إلى أحد الموظفين بالمستشفى المذكور.

ومن جهة أخرى، طالب آخرون وزارة الصحة بفتح تحقيق مع الشخص الظاهر بالفيديو والذي على ما يبدو يعد من بين الموظفين بالمستشفى المذكورة، والشخص الآخر الذي وجهت له الاتهامات الخطيرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ورززات الفيديو المصالح الأمنية المستشفى

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