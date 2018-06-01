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فيديو يهز المغاربة..جريمة قتل بفاس بطعم الانتقام والمشتبه فيها تفجرها: '' غتاصبني وخشيت ليه جنوية فقلبو''

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 17:21 فيديو يهز المغاربة..جريمة قتل بفاس بطعم الانتقام والمشتبه فيها تفجرها: غتاصبني وخشيت ليه جنوية فقلبو | حوادث و حقوق
فيديو يهز المغاربة..جريمة قتل بفاس بطعم الانتقام والمشتبه فيها تفجرها: '' غتاصبني وخشيت ليه جنوية فقلبو''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، قيل حسب هذه الصفحات إنه يوثق لجريمة قتل بشعة، جرت فصولها بمدينة فاس.

''شوف تيفي'':

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، قيل حسب هذه الصفحات إنه يوثق لجريمة قتل بشعة، جرت فصولها بمدينة فاس.

ويظهر الفيديو المتداول سيدة وهي تعترف بارتكابها جريمة قتل في حق شاب من خلال طعنه على مستوى القلب بواسطة سلاح أبيض وذلك انتقاما منه لأنه تورط كما تدعي في اغتصابها، قبل أن يظهر الفيديو الشاب الضحية ساقطا على الأرض غارقا في بحر من الدماء وهو يصارع الموت.

وعبر النشطاء عن صدمتهم من مضمون هذا الفيديو، داعين المصالح الأمنية بفتح تحقيق بخصوصه للكشف عن حقيقة ما تم تداوله من معطيات وأيضا للكشف عن حقيقة تورط السيدة في جريمة القتل.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فاس جريمة مواقع التواصل الاجتماعي شاب سلاح أبيض

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